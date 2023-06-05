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СМИ: польские генералы разочаровали Зеленского заявлением о России - РИА Новости, 05.06.2023
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21:16 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/generaly-1876323211.html
СМИ: польские генералы разочаровали Зеленского заявлением о России
СМИ: польские генералы разочаровали Зеленского заявлением о России - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ: польские генералы разочаровали Зеленского заявлением о России
Польские высокопоставленные военные считают, что украинской армии не хватит сил для успешного наступления, пишут обозреватели американской газеты Military Watch РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T21:16
2023-06-05T21:16
политика
украина
польша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Польские высокопоставленные военные считают, что украинской армии не хватит сил для успешного наступления, пишут обозреватели американской газеты Military Watch Magazine."В отличие от политических лидеров, польские военачальники неоднократно выражали серьезные сомнения относительно способности Украины и ее союзников одержать победу в продолжающемся конфликте с Россией", — говорится в статье.Тем не менее Варшава оказывает активную помощь Киеву и отправляет военнослужащих на территорию соседнего государства для совместных операций против России, напомнили колумнисты.Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил о 20 тысячах польских наемников в составе ВСУ. По словам офицера, многие из них погибли в боях.
https://ria.ru/20230605/porazhenie-1876304534.html
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политика, украина, польша, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
СМИ: польские генералы разочаровали Зеленского заявлением о России

MWM: польские генералы уверены, что ВСУ не смогут одержать победу в конфликте с Россией

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Польские высокопоставленные военные считают, что украинской армии не хватит сил для успешного наступления, пишут обозреватели американской газеты Military Watch Magazine.
«
"В отличие от политических лидеров, польские военачальники неоднократно выражали серьезные сомнения относительно способности Украины и ее союзников одержать победу в продолжающемся конфликте с Россией", — говорится в статье.
Тем не менее Варшава оказывает активную помощь Киеву и отправляет военнослужащих на территорию соседнего государства для совместных операций против России, напомнили колумнисты.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил о 20 тысячах польских наемников в составе ВСУ. По словам офицера, многие из них погибли в боях.
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