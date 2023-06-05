https://ria.ru/20230605/gaz-1876260370.html
Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 05.06.2023
Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе днем в понедельник ускорила темпы роста выше 16%, превысив 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:05
2023-06-05T16:05
2023-06-05T16:07
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природный газ
цены
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе днем в понедельник ускорила темпы роста выше 16%, превысив 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 265,5 доллара за тысячу кубометров (+0,8%). А по состоянию на 15.49 мск их стоимость составляла 307,4 доллара (+16,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 263,3 доллара за тысячу кубометров.Цены на газ снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.
https://ria.ru/20230603/khranilischa-1875973376.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, в мире, нидерланды, природный газ, цены
Экономика, Европа, В мире, Нидерланды, Природный газ, Цены
Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе выросли на 16 процентов, превысив 300 долларов за тысячу кубометров