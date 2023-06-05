https://ria.ru/20230605/gaz-1876260370.html

Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 05.06.2023

Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе днем в понедельник ускорила темпы роста выше 16%, превысив 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:05

2023-06-05T16:05

2023-06-05T16:07

экономика

европа

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нидерланды

природный газ

цены

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе днем в понедельник ускорила темпы роста выше 16%, превысив 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 265,5 доллара за тысячу кубометров (+0,8%). А по состоянию на 15.49 мск их стоимость составляла 307,4 доллара (+16,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 263,3 доллара за тысячу кубометров.Цены на газ снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.

https://ria.ru/20230603/khranilischa-1875973376.html

https://ria.ru/20230603/filtratsiya-1875896830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, в мире, нидерланды, природный газ, цены