https://ria.ru/20230605/gaiti-1876147451.html

В результате наводнения в Гаити погибли 15 человек

В результате наводнения в Гаити погибли 15 человек - РИА Новости, 05.06.2023

В результате наводнения в Гаити погибли 15 человек

По предварительным данным, 15 человек погибли и еще восемь пропали без вести в результате наводнений и оползней в Гаити, вызванных тропическим штормом Арлен,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T06:57

2023-06-05T06:57

2023-06-05T06:57

гаити

в мире

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МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. По предварительным данным, 15 человек погибли и еще восемь пропали без вести в результате наводнений и оползней в Гаити, вызванных тропическим штормом Арлен, сообщило главное управление гражданской защиты страны. "Согласно обновленной предварительной оценке, 15 погибли, 8 пропали без вести, пострадали 7 475 семей, 1 219 домов затоплены и около 13 390 человек были эвакуированы в Западном департаменте, Нипе, Юго-Восточном, Северо-Западном и Центральном", - говорится в сообщении на сайте управления. Утром 3 июня на страну обрушились проливные дожди, вызванные прохождением тропического шторма Арлен. Осадки вызвали разлив нескольких рек, наводнения и оползни в некоторых районах. Местные власти принимают экстренные меры для обеспечения безопасности пострадавшего населения.

https://ria.ru/20230605/obval-1876145481.html

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