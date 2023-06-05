https://ria.ru/20230605/gaiti-1876147451.html
В результате наводнения в Гаити погибли 15 человек
В результате наводнения в Гаити погибли 15 человек - РИА Новости, 05.06.2023
В результате наводнения в Гаити погибли 15 человек
По предварительным данным, 15 человек погибли и еще восемь пропали без вести в результате наводнений и оползней в Гаити, вызванных тропическим штормом Арлен,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T06:57
2023-06-05T06:57
2023-06-05T06:57
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МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. По предварительным данным, 15 человек погибли и еще восемь пропали без вести в результате наводнений и оползней в Гаити, вызванных тропическим штормом Арлен, сообщило главное управление гражданской защиты страны. "Согласно обновленной предварительной оценке, 15 погибли, 8 пропали без вести, пострадали 7 475 семей, 1 219 домов затоплены и около 13 390 человек были эвакуированы в Западном департаменте, Нипе, Юго-Восточном, Северо-Западном и Центральном", - говорится в сообщении на сайте управления. Утром 3 июня на страну обрушились проливные дожди, вызванные прохождением тропического шторма Арлен. Осадки вызвали разлив нескольких рек, наводнения и оползни в некоторых районах. Местные власти принимают экстренные меры для обеспечения безопасности пострадавшего населения.
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гаити, в мире
В результате наводнения в Гаити погибли 15 человек
При наводнении в Гаити погибли 15 человек, еще восемь пропали без вести
МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. По предварительным данным, 15 человек погибли и еще восемь пропали без вести в результате наводнений и оползней в Гаити, вызванных тропическим штормом Арлен, сообщило главное управление гражданской защиты страны.
"Согласно обновленной предварительной оценке, 15 погибли, 8 пропали без вести, пострадали 7 475 семей, 1 219 домов затоплены и около 13 390 человек были эвакуированы в Западном департаменте, Нипе, Юго-Восточном, Северо-Западном и Центральном", - говорится в сообщении на сайте управления.
Количество жертв горного обвала на юго-западе КНР возросло до 19 человек
Утром 3 июня на страну обрушились проливные дожди, вызванные прохождением тропического шторма Арлен. Осадки вызвали разлив нескольких рек, наводнения и оползни в некоторых районах. Местные власти принимают экстренные меры для обеспечения безопасности пострадавшего населения.