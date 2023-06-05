Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителя Нижегородской области за помощь спецслужбам Украины - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/fsb-1876286182.html
ФСБ задержала жителя Нижегородской области за помощь спецслужбам Украины
ФСБ задержала жителя Нижегородской области за помощь спецслужбам Украины - РИА Новости, 05.06.2023
ФСБ задержала жителя Нижегородской области за помощь спецслужбам Украины
УФСБ России по Нижегородской области задержала местного жителя за сотрудничество с представителями спецслужб Украины, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:58
2023-06-05T17:58
россия
нижегородская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. УФСБ России по Нижегородской области задержала местного жителя за сотрудничество с представителями спецслужб Украины, сообщает пресс-служба ведомства. "Нижегородец инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооружённом конфликте между РФ и Украиной на стороне последней", - говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). "Пятого мая фигурант уголовного дела был задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Обвиняемый сознался в содеянном, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются мероприятия по установлению иных эпизодов его противоправной деятельности", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230601/sng-1875532740.html
россия
нижегородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижегородская область, украина
Россия, Нижегородская область, Украина
ФСБ задержала жителя Нижегородской области за помощь спецслужбам Украины

ФСБ задержала жителя Нижегородской области за сотрудничество со спецслужбами Украины

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. УФСБ России по Нижегородской области задержала местного жителя за сотрудничество с представителями спецслужб Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
"Нижегородец инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооружённом конфликте между РФ и Украиной на стороне последней", - говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).
"Пятого мая фигурант уголовного дела был задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Обвиняемый сознался в содеянном, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются мероприятия по установлению иных эпизодов его противоправной деятельности", - подчеркивается в сообщении.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Директор ФСБ заявил о стремлении Запада дестабилизировать СНГ
1 июня, 14:17
 
РоссияНижегородская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала