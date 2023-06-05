https://ria.ru/20230605/fsb-1876286182.html
ФСБ задержала жителя Нижегородской области за помощь спецслужбам Украины
ФСБ задержала жителя Нижегородской области за помощь спецслужбам Украины - РИА Новости, 05.06.2023
ФСБ задержала жителя Нижегородской области за помощь спецслужбам Украины
УФСБ России по Нижегородской области задержала местного жителя за сотрудничество с представителями спецслужб Украины, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:58
2023-06-05T17:58
2023-06-05T17:58
россия
нижегородская область
украина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. УФСБ России по Нижегородской области задержала местного жителя за сотрудничество с представителями спецслужб Украины, сообщает пресс-служба ведомства. "Нижегородец инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооружённом конфликте между РФ и Украиной на стороне последней", - говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). "Пятого мая фигурант уголовного дела был задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Обвиняемый сознался в содеянном, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются мероприятия по установлению иных эпизодов его противоправной деятельности", - подчеркивается в сообщении.
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россия, нижегородская область, украина
Россия, Нижегородская область, Украина
ФСБ задержала жителя Нижегородской области за помощь спецслужбам Украины
ФСБ задержала жителя Нижегородской области за сотрудничество со спецслужбами Украины
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. УФСБ России по Нижегородской области задержала местного жителя за сотрудничество с представителями спецслужб Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
"Нижегородец инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооружённом конфликте между РФ и Украиной на стороне последней", - говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).
"Пятого мая фигурант уголовного дела был задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Обвиняемый сознался в содеянном, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются мероприятия по установлению иных эпизодов его противоправной деятельности", - подчеркивается в сообщении.
Директор ФСБ заявил о стремлении Запада дестабилизировать СНГ