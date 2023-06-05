https://ria.ru/20230605/fond-1876237873.html

Фонд президентских грантов поддержал 1,3 тысячи экологических проектов

Фонд президентских грантов поддержал 1,3 тысячи экологических проектов - РИА Новости, 05.06.2023

Фонд президентских грантов поддержал 1,3 тысячи экологических проектов

Более 1,3 тысячи проектов по направлению "Охрана окружающей среды и защиты животных" поддержал Фонд президентских грантов за шесть лет работы, всего было... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:44

2023-06-05T14:44

2023-06-05T14:44

фонд президентских грантов

россия

общество

экология

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи проектов по направлению "Охрана окружающей среды и защиты животных" поддержал Фонд президентских грантов за шесть лет работы, всего было выделено два миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда президентских грантов. В понедельник 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. "За шесть лет работы Фонд президентских грантов поддержал 1 324 проекта по направлению "Охрана окружающей среды и защиты животных". Общая сумма выделенных средств – 2 млрд рублей", - сказано в сообщении. Отмечается, что благодаря поддержанным инициативам в регионах России развивается система раздельного сбора мусора, проходят акции по озеленению городов и очистке рек, экоактивисты спасают животных, создают добровольные сообщества для защиты лесов от пожаров, поддерживают жизнь родников в небольших населенных пунктах. -0-

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фонд президентских грантов, россия, общество, экология