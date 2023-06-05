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Фонд президентских грантов поддержал 1,3 тысячи экологических проектов
Фонд президентских грантов поддержал 1,3 тысячи экологических проектов - РИА Новости, 05.06.2023
Фонд президентских грантов поддержал 1,3 тысячи экологических проектов
Более 1,3 тысячи проектов по направлению "Охрана окружающей среды и защиты животных" поддержал Фонд президентских грантов за шесть лет работы, всего было... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:44
2023-06-05T14:44
2023-06-05T14:44
фонд президентских грантов
россия
общество
экология
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи проектов по направлению "Охрана окружающей среды и защиты животных" поддержал Фонд президентских грантов за шесть лет работы, всего было выделено два миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда президентских грантов. В понедельник 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. "За шесть лет работы Фонд президентских грантов поддержал 1 324 проекта по направлению "Охрана окружающей среды и защиты животных". Общая сумма выделенных средств – 2 млрд рублей", - сказано в сообщении. Отмечается, что благодаря поддержанным инициативам в регионах России развивается система раздельного сбора мусора, проходят акции по озеленению городов и очистке рек, экоактивисты спасают животных, создают добровольные сообщества для защиты лесов от пожаров, поддерживают жизнь родников в небольших населенных пунктах. -0-
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фонд президентских грантов, россия, общество, экология
Фонд президентских грантов, Россия, Общество, Экология
Фонд президентских грантов поддержал 1,3 тысячи экологических проектов
Фонд президентских грантов поддержал более 1,3 тысячи экологических проектов за шесть лет