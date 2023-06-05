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В Кишиневе с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг

В Кишиневе с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг - РИА Новости, 05.06.2023

В Кишиневе с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг

В Кишиневе с фасада здания Российского центра науки и культуры похитили российский флаг, сообщило посольство в Молдавии в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:34

2023-06-05T16:34

2023-06-05T16:54

в мире

россия

молдавия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

кишинев

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КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. В Кишиневе с фасада здания Российского центра науки и культуры похитили российский флаг, сообщило посольство в Молдавии в Telegram-канале."Посольство рассчитывает, что молдавской стороной будут предприняты исчерпывающие меры по расследованию данного случая, установлению и привлечению к ответственности правонарушителей", — подчеркнули в диппредставительстве.В посольстве отметили, что правоохранительные органы Молдавии должны установить, кто и с какой целью совершил этот противоправный акт. Как уточняется, инцидент произошел 2 июня.В феврале 2022 года неизвестные облили здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе красной краской. Вандалов до сих пор не нашли.

https://ria.ru/20220823/delo-1811648462.html

россия

молдавия

кишинев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, молдавия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), кишинев