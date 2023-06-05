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В Кишиневе с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг
В Кишиневе с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг - РИА Новости, 05.06.2023
В Кишиневе с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг
В Кишиневе с фасада здания Российского центра науки и культуры похитили российский флаг, сообщило посольство в Молдавии в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:34
2023-06-05T16:34
2023-06-05T16:54
в мире
россия
молдавия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
кишинев
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КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. В Кишиневе с фасада здания Российского центра науки и культуры похитили российский флаг, сообщило посольство в Молдавии в Telegram-канале."Посольство рассчитывает, что молдавской стороной будут предприняты исчерпывающие меры по расследованию данного случая, установлению и привлечению к ответственности правонарушителей", — подчеркнули в диппредставительстве.В посольстве отметили, что правоохранительные органы Молдавии должны установить, кто и с какой целью совершил этот противоправный акт. Как уточняется, инцидент произошел 2 июня.В феврале 2022 года неизвестные облили здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе красной краской. Вандалов до сих пор не нашли.
https://ria.ru/20220823/delo-1811648462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, молдавия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), кишинев
В мире, Россия, Молдавия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Кишинев
В Кишиневе с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг
Посольство в Кишиневе: с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг