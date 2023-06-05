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В Кишиневе с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг - РИА Новости, 05.06.2023
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16:34 05.06.2023 (обновлено: 16:54 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/flag-1876266626.html
В Кишиневе с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг
В Кишиневе с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг - РИА Новости, 05.06.2023
В Кишиневе с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг
В Кишиневе с фасада здания Российского центра науки и культуры похитили российский флаг, сообщило посольство в Молдавии в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:34
2023-06-05T16:54
в мире
россия
молдавия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
кишинев
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КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. В Кишиневе с фасада здания Российского центра науки и культуры похитили российский флаг, сообщило посольство в Молдавии в Telegram-канале.&quot;Посольство рассчитывает, что молдавской стороной будут предприняты исчерпывающие меры по расследованию данного случая, установлению и привлечению к ответственности правонарушителей&quot;, — подчеркнули в диппредставительстве.В посольстве отметили, что правоохранительные органы Молдавии должны установить, кто и с какой целью совершил этот противоправный акт. Как уточняется, инцидент произошел 2 июня.В феврале 2022 года неизвестные облили здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе красной краской. Вандалов до сих пор не нашли.
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в мире, россия, молдавия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), кишинев
В мире, Россия, Молдавия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Кишинев
В Кишиневе с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг

Посольство в Кишиневе: с фасада здания Россотрудничества похитили российский флаг

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе
Здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. В Кишиневе с фасада здания Российского центра науки и культуры похитили российский флаг, сообщило посольство в Молдавии в Telegram-канале.
«

"Посольство рассчитывает, что молдавской стороной будут предприняты исчерпывающие меры по расследованию данного случая, установлению и привлечению к ответственности правонарушителей", — подчеркнули в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что правоохранительные органы Молдавии должны установить, кто и с какой целью совершил этот противоправный акт.
Как уточняется, инцидент произошел 2 июня.
В феврале 2022 года неизвестные облили здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе красной краской. Вандалов до сих пор не нашли.
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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