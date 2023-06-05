Рейтинг@Mail.ru
Сенатор считает, что украинские фейки о контрнаступлении не достигают цели - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/feyki-1876251127.html
Сенатор считает, что украинские фейки о контрнаступлении не достигают цели
Сенатор считает, что украинские фейки о контрнаступлении не достигают цели - РИА Новости, 05.06.2023
Сенатор считает, что украинские фейки о контрнаступлении не достигают цели
Звучащие иногда в СМИ фейки о якобы "наступлении" ВСУ не вызывают паники у граждан, люди ждут подтверждения из официальных источников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:27
2023-06-05T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
совет федерации рф
россия
украина
сергей цеков
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Звучащие иногда в СМИ фейки о якобы "наступлении" ВСУ не вызывают паники у граждан, люди ждут подтверждения из официальных источников, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком появившуюся информацию об "экстренном" обращении главы российского государства. "В Крыму тоже были фейки, это отдельные элементы информационной борьбы, которую Украина ведет против Российской Федерации. Основная задача - посеять панику", - сказал парламентарий. Сенатор отметил, что он не думает, что после таких якобы "сообщений" люди "начали массового пугаться". По его словам, граждане анализируют информацию, не спешат делать скоропалительные выводы, ждут подтверждения из официальных источников. При этом он подчеркнул, что главы регионов постоянно находятся на связи с гражданами, информация идет по официальным источникам как на федеральном, так и региональном уровнях. По мнению Цекова, "мы должны более активно противодействовать таким атакам".
https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876226547.html
https://ria.ru/20230601/sbu-1875474678.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, совет федерации рф, россия, украина, сергей цеков, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Совет Федерации РФ, Россия, Украина, Сергей Цеков, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор считает, что украинские фейки о контрнаступлении не достигают цели

Сенатор Цеков заявил, что украинские фейки о контрнаступлении не вызывают паники

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Звучащие иногда в СМИ фейки о якобы "наступлении" ВСУ не вызывают паники у граждан, люди ждут подтверждения из официальных источников, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком появившуюся информацию об "экстренном" обращении главы российского государства.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
СМИ: в генштабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления
Вчера, 13:49
"В Крыму тоже были фейки, это отдельные элементы информационной борьбы, которую Украина ведет против Российской Федерации. Основная задача - посеять панику", - сказал парламентарий.
Сенатор отметил, что он не думает, что после таких якобы "сообщений" люди "начали массового пугаться". По его словам, граждане анализируют информацию, не спешат делать скоропалительные выводы, ждут подтверждения из официальных источников. При этом он подчеркнул, что главы регионов постоянно находятся на связи с гражданами, информация идет по официальным источникам как на федеральном, так и региональном уровнях.
По мнению Цекова, "мы должны более активно противодействовать таким атакам".
Гражданка Украины об информационной провокации СБУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Источник рассказал о провокации СБУ для фейка о похищении детей Россией
1 июня, 10:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСовет Федерации РФРоссияУкраинаСергей ЦековВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала