https://ria.ru/20230605/feyki-1876251127.html
Сенатор считает, что украинские фейки о контрнаступлении не достигают цели
Сенатор считает, что украинские фейки о контрнаступлении не достигают цели - РИА Новости, 05.06.2023
Сенатор считает, что украинские фейки о контрнаступлении не достигают цели
Звучащие иногда в СМИ фейки о якобы "наступлении" ВСУ не вызывают паники у граждан, люди ждут подтверждения из официальных источников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:27
2023-06-05T15:27
2023-06-05T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
совет федерации рф
россия
украина
сергей цеков
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Звучащие иногда в СМИ фейки о якобы "наступлении" ВСУ не вызывают паники у граждан, люди ждут подтверждения из официальных источников, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком появившуюся информацию об "экстренном" обращении главы российского государства. "В Крыму тоже были фейки, это отдельные элементы информационной борьбы, которую Украина ведет против Российской Федерации. Основная задача - посеять панику", - сказал парламентарий. Сенатор отметил, что он не думает, что после таких якобы "сообщений" люди "начали массового пугаться". По его словам, граждане анализируют информацию, не спешат делать скоропалительные выводы, ждут подтверждения из официальных источников. При этом он подчеркнул, что главы регионов постоянно находятся на связи с гражданами, информация идет по официальным источникам как на федеральном, так и региональном уровнях. По мнению Цекова, "мы должны более активно противодействовать таким атакам".
https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876226547.html
https://ria.ru/20230601/sbu-1875474678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет федерации рф, россия, украина, сергей цеков, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Совет Федерации РФ, Россия, Украина, Сергей Цеков, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор считает, что украинские фейки о контрнаступлении не достигают цели
Сенатор Цеков заявил, что украинские фейки о контрнаступлении не вызывают паники
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Звучащие иногда в СМИ фейки о якобы "наступлении" ВСУ не вызывают паники у граждан, люди ждут подтверждения из официальных источников, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
назвал фейком появившуюся информацию об "экстренном" обращении главы российского государства.
СМИ: в генштабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления
"В Крыму тоже были фейки, это отдельные элементы информационной борьбы, которую Украина
ведет против Российской Федерации. Основная задача - посеять панику", - сказал парламентарий.
Сенатор отметил, что он не думает, что после таких якобы "сообщений" люди "начали массового пугаться". По его словам, граждане анализируют информацию, не спешат делать скоропалительные выводы, ждут подтверждения из официальных источников. При этом он подчеркнул, что главы регионов постоянно находятся на связи с гражданами, информация идет по официальным источникам как на федеральном, так и региональном уровнях.
По мнению Цекова, "мы должны более активно противодействовать таким атакам".
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