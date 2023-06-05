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РГСУ создал факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки
РГСУ создал факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки - РИА Новости, 05.06.2023
РГСУ создал факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки
Российский государственный социальный университет стал первым гражданским вузом, который создал факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:46
2023-06-05T19:46
2023-06-05T19:51
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский государственный социальный университет стал первым гражданским вузом, который создал факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки, сообщила пресс-служба вуза. "Факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки создан в Российском государственном социальном университете (РГСУ). РГСУ стал первым гражданским вузом страны, создавшим факультет, аккумулирующий современные знания по безопасности общества и государства. В составе факультета четыре кафедры: национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму, комплексного обеспечения безопасности организации, основ военной подготовки; антикоррупционной деятельности и общественного противодействия", - говорится в сообщении. В вузе рассчитывают, что выпускники факультета будут востребованы в органах государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровне, в силовых ведомствах, в системе среднего образования и оказания социальной помощи. Отмечается, что в наступающему учебном году факультет Комплексной безопасности и основ военной подготовки открывает прием по программам бакалавриата и магистратуры. "Факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки уникален, поскольку РГСУ стал первым вузом, который наращивает компетенции гражданских специалистов знаниями и навыками в области государственной безопасности. Вопросы противодействия экстремизму и терроризму становятся все более актуальными. Здесь важна превентивная работа, требующая особых знаний от специалистов мирных профессий – государственных служащих, педагогов, социальных работников. Вооружить их такими знаниями – задача нового факультета РГСУ", - сказал первый проректор вуза Джомарт Алиев, его слова приводятся в сообщении.
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РИА Новости
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общество, ргсу, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, РГСУ, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский государственный социальный университет стал первым гражданским вузом, который создал факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки, сообщила пресс-служба вуза.
"Факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки создан в Российском государственном социальном университете (РГСУ). РГСУ стал первым гражданским вузом страны, создавшим факультет, аккумулирующий современные знания по безопасности общества и государства. В составе факультета четыре кафедры: национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму, комплексного обеспечения безопасности организации, основ военной подготовки; антикоррупционной деятельности и общественного противодействия", - говорится в сообщении.
В вузе рассчитывают, что выпускники факультета будут востребованы в органах государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровне, в силовых ведомствах, в системе среднего образования и оказания социальной помощи.
Отмечается, что в наступающему учебном году факультет Комплексной безопасности и основ военной подготовки открывает прием по программам бакалавриата и магистратуры.
"Факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки уникален, поскольку РГСУ стал первым вузом, который наращивает компетенции гражданских специалистов знаниями и навыками в области государственной безопасности. Вопросы противодействия экстремизму и терроризму становятся все более актуальными. Здесь важна превентивная работа, требующая особых знаний от специалистов мирных профессий – государственных служащих, педагогов, социальных работников. Вооружить их такими знаниями – задача нового факультета РГСУ", - сказал первый проректор вуза Джомарт Алиев, его слова приводятся в сообщении.