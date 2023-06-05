https://ria.ru/20230605/f-16-1876331620.html

В ВСУ опровергли информацию о начале обучения украинских пилотов в Британии

В ВСУ опровергли информацию о начале обучения украинских пилотов в Британии - РИА Новости, 05.06.2023

В ВСУ опровергли информацию о начале обучения украинских пилотов в Британии

Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат заявил, что пока никто из украинских пилотов не начал обучение на истребителях F-16 в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T22:41

2023-06-05T22:41

2023-06-05T23:02

специальная военная операция на украине

украина

f-16

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат заявил, что пока никто из украинских пилотов не начал обучение на истребителях F-16 в Великобритании.Ранее в понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первые группы украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Великобритании."Пока речь не идет об обучении пилотов. Отправились первые группы авиационных специалистов, которые изучают возможность дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков", - приводит слова Игната издание "Украинская правда".Позже Шмыгаль в своем телеграм-канале в ранее опубликованном посте уточнил, что первые группы пилотов сформированы, а не начали обучение в Британии.По его словам, страны "авиационной коалиции" предлагают различные виды подготовки, в частности начальное обучение на разных этапах авиационных специалистов. Речь идет не только о пилотах, а об авиационных инженерах, которые ежедневно будут обслуживать самолеты, офицерах боевого управления и других.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230601/nato-1875560160.html

https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873469230.html

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украина, f-16, денис шмыгаль, великобритания, в мире, вооруженные силы украины