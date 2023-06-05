https://ria.ru/20230605/evropa-1876268482.html
Экс-главком армии США в Европе заявил о необходимости "военного Шенгена"
Экс-главком армии США в Европе заявил о необходимости "военного Шенгена" - РИА Новости, 05.06.2023
Экс-главком армии США в Европе заявил о необходимости "военного Шенгена"
Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил о необходимости создания "военного Шенгена", сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:39
2023-06-05T16:39
2023-06-05T16:39
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сша
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил о необходимости создания "военного Шенгена", сообщает газета Washington Post. Генерал прокомментировал высказывания аналитиков, согласно которым для обеспечения надежного сдерживания и обороны Европе необходимо инвестировать в военную логистику. По мнению Ходжеса, в ЕС не хватает железнодорожных вагонов, способных перевозить бронетехнику, или мостов и туннелей, достаточно широких для современных боевых средств. Бывший главком заявил о необходимости дипломатической работы для создания "военной Шенгенской зоны", которая позволит конвоям НАТО "пересекать границы с той же легкостью, что и грузовикам с яблоками". В настоящее время в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
https://ria.ru/20230605/nato-1876245273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, исландия, бен ходжес, евросоюз, шенгенская зона, нато
В мире, Европа, США, Исландия, Бен Ходжес, Евросоюз, Шенгенская зона, НАТО
Экс-главком армии США в Европе заявил о необходимости "военного Шенгена"
Экс-главком армии США в Европе Бен Ходжес призвал создать военный Шенген