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Экс-главком армии США в Европе заявил о необходимости "военного Шенгена" - РИА Новости, 05.06.2023
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16:39 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/evropa-1876268482.html
Экс-главком армии США в Европе заявил о необходимости "военного Шенгена"
Экс-главком армии США в Европе заявил о необходимости "военного Шенгена" - РИА Новости, 05.06.2023
Экс-главком армии США в Европе заявил о необходимости "военного Шенгена"
Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил о необходимости создания "военного Шенгена", сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:39
2023-06-05T16:39
в мире
европа
сша
исландия
бен ходжес
евросоюз
шенгенская зона
нато
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил о необходимости создания "военного Шенгена", сообщает газета Washington Post. Генерал прокомментировал высказывания аналитиков, согласно которым для обеспечения надежного сдерживания и обороны Европе необходимо инвестировать в военную логистику. По мнению Ходжеса, в ЕС не хватает железнодорожных вагонов, способных перевозить бронетехнику, или мостов и туннелей, достаточно широких для современных боевых средств. Бывший главком заявил о необходимости дипломатической работы для создания "военной Шенгенской зоны", которая позволит конвоям НАТО "пересекать границы с той же легкостью, что и грузовикам с яблоками". В настоящее время в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
https://ria.ru/20230605/nato-1876245273.html
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в мире, европа, сша, исландия, бен ходжес, евросоюз, шенгенская зона, нато
В мире, Европа, США, Исландия, Бен Ходжес, Евросоюз, Шенгенская зона, НАТО
Экс-главком армии США в Европе заявил о необходимости "военного Шенгена"

Экс-главком армии США в Европе Бен Ходжес призвал создать военный Шенген

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкБен Ходжес
Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Александр Максименко
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Бен Ходжес. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил о необходимости создания "военного Шенгена", сообщает газета Washington Post.
Генерал прокомментировал высказывания аналитиков, согласно которым для обеспечения надежного сдерживания и обороны Европе необходимо инвестировать в военную логистику.
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По мнению Ходжеса, в ЕС не хватает железнодорожных вагонов, способных перевозить бронетехнику, или мостов и туннелей, достаточно широких для современных боевых средств.
Бывший главком заявил о необходимости дипломатической работы для создания "военной Шенгенской зоны", которая позволит конвоям НАТО "пересекать границы с той же легкостью, что и грузовикам с яблоками".
В настоящее время в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
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