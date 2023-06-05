https://ria.ru/20230605/estoniya-1876269123.html

В Таллине надеются на помощь НАТО при первых признаках российской угрозы

В Таллине надеются на помощь НАТО при первых признаках российской угрозы - РИА Новости, 05.06.2023

В Таллине надеются на помощь НАТО при первых признаках российской угрозы

Эстония хочет, чтобы НАТО усилила войска в стране, как только в Таллине увидят первые признаки угрозы со стороны России, заявил командующий эстонскими Силами... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:41

2023-06-05T16:41

2023-06-05T16:42

эстония

кая каллас

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россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Эстония хочет, чтобы НАТО усилила войска в стране, как только в Таллине увидят первые признаки угрозы со стороны России, заявил командующий эстонскими Силами обороны генерал Мартин Херем. Ранее департамент внешней разведки Эстонии заявлял, что в 2023 году военное нападение России на Эстонию маловероятно, но в долгосрочной перспективе риски безопасности для страны значительно возросли. "Нам нужны подкрепления не тогда, когда начнется российская агрессия, а в момент, когда мы увидим первые признаки и угрозу", - сказал Херем американской газете Washington Post. Как отмечает издание, эстонские чиновники также хотят получить конкретные гарантии того, что базирующаяся в стране боевая батальонная группа НАТО останется на месте. "Сейчас у нас есть двусторонние соглашения с этими странами и мы хотим, чтобы это было в планах НАТО. Если одна страна решит вывести свои войска, то сюда должен будет прибыть кто-то другой,", - приводит газета слова премьера Эстонии Каи Каллас. Эстонские чиновники заявили изданию, что верят в то, что НАТО "в конечно итоге одержит верх в любом конфликте с Россией". Ранее бывший посол РФ в Эстонии Владимир Липаев заявлял, что атмосфера русофобии нагнетается в Эстонии, причем это исходит от руководства страны. На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.

https://ria.ru/20230521/pvo-1873239343.html

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эстония, кая каллас, нато, россия, в мире