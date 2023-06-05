https://ria.ru/20230605/elektrichestvo-1876133743.html

Названы европейские страны — лидеры по доступности электричества

Названы европейские страны — лидеры по доступности электричества - РИА Новости, 05.06.2023

Названы европейские страны — лидеры по доступности электричества

Исландия, Нидерланды и Лихтенштейн вновь лидируют в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения, Россия — на седьмом месте,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T00:06

2023-06-05T00:06

2023-06-05T00:25

россия

европа

нидерланды

экономика

риа рейтинг

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Исландия, Нидерланды и Лихтенштейн вновь лидируют в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения, Россия — на седьмом месте, свидетельствует исследование РИА Новости*. Аутсайдеры рейтинга — Молдавия, Румыния и Чехия. Энергетический кризисКак отмечают эксперты, в 2022 году в Европе разразился острый энергетический кризис. Высокий уровень цен на газ вызвал крайне напряженную ситуацию на рынке электроэнергии. Цена на бирже European Energy Exchange (EEX) в германском секторе в среднем за 2022 год составила 235,3 евро за мегаватт-час, что в 2,4 раза превысило аналогичный показатель 2021 года. В отдельные дни цена вплотную приближалась к 700 евро за мегаватт-час. Согласно исследованию, наиболее сильно цены росли в августе и в ноябре.Из-за роста цен на газ и электроэнергию многие промышленные предприятия в Европе вынуждены были приостановить работу. Также серьезные финансовые потери понесли некоторые энергетические компании, вынужденные покупать газ по чрезмерно высоким ценам. На розничном рынке наблюдалось существенное повышение цен для населения. При этом следует учитывать, что доступность электроэнергии определяется не только ее стоимостью, но и доходами граждан, отмечают эксперты.Для оценки доступности электроэнергии для жителей стран Европы эксперты РИА Новости составили рейтинг, в основе которого лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран. Россия на седьмом местеЛидером рейтинга вновь стала Исландия, жители которой могут приобрести на среднемесячную зарплату более 30 тысяч киловатт-часов. Тарифы на электроэнергию здесь относительно низкие, а зарплаты одни из самых высоких в Европе, поясняют эксперты.На втором месте — Нидерланды, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 25,7 тысячи киловатт-часов. Также в первую пятерку входят Лихтенштейн, Люксембург и Норвегия. Граждане этих государств могут приобрести более 17 тысяч киловатт-часов в месяц.Россия занимает седьмое место. На среднемесячную зарплату россияне могут позволить себе приобрести порядка 13,5 тысяч киловатт-часов. Ближайшими соседями в рейтинге являются Казахстан и Финляндия (16,9 и 12,8).Последнее место в рейтинге занимает Молдавия, жители которой имеют возможность приобрести только 2,1 тысячи киловатт-часов в месяц. Также в числе стран с дорогой электроэнергией по отношению к зарплатам находятся Румыния, Чехия, Латвия и Литва. Жители этих стран могут приобрести не более 5 тысяч киловатт-часов.Рост ценДля оценки стоимости электроэнергии для населения эксперты РИА Новости проанализировали все цены в пересчете на рубли.Согласно исследованию, самая низкая стоимость – в Казахстане, киловатт-час здесь стоит около трех рублей. На втором месте — Россия (4,2 рубля), на третьем — Белоруссия (6,2). Далее идут в основном страны восточной Европы и Балканского полуострова, имеющие относительно низкие тарифы на электричество.Самая высокая стоимость — в Дании (50,9). В Бельгии, Ирландии, Чехии и Великобритании она превышает 32 рубля.Эксперты отмечают, что при сравнении с прошлым годом во всех европейских государствах, за исключением Нидерландов и Лихтенштейна, фиксируется повышение цен на электроэнергию.Наибольший рост – в Молдавии (в 2,4 раза), Румынии (2,1) и Чехии (2). Всего же более чем на 30% цены повысились в 12 странах. В России рост цен на электроэнергию составил 12,4%.Снизились цены только в Нидерландах (-6,8%), в Лихтенштейне они практически не изменились.ПрогнозПо оценкам аналитиков, в 2023 году ситуация на европейском энергетическом рынке будет менее напряженной, и цены по сравнению с прошлым годом снизятся, но останутся выше среднемноголетнего уровня. Эксперты предполагают, что доступность электроэнергии для жителей некоторых государств может повыситься.В России в 2023 году рост тарифов на электроэнергию будет нулевым, так как в прошлом году была проведена двойная индексация, и следующее повышение тарифов ожидается только в середине 2024 года. В связи с этим аналитики считают, что доступность электричества для россиян повысится.Эксперты отмечают, что доступный объем и стоимость электроэнергии, приведенные в рейтинге, являются оценкой среднего уровня по стране для целей сравнения и могут существенно отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от уровня зарплаты, места проживания, объемов потребления семьи, наличия электрических плит и прочего.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230605/elektroenergiya-1876082110.html

https://ria.ru/20230501/elektroenergiya-1869010100.html

https://ria.ru/20230515/eksport-1872029558.html

https://ria.ru/20230410/gaz-1864273473.html

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россия, европа, нидерланды, экономика, риа рейтинг