https://ria.ru/20230605/eko-povestka-1876244759.html
Запад использует эко-повестку в антироссийских целях, заявили в МИД
Запад использует эко-повестку в антироссийских целях, заявили в МИД - РИА Новости, 05.06.2023
Запад использует эко-повестку в антироссийских целях, заявили в МИД
Коллективный Запад использует зеленую тематику для достижения своих целей, раскручивая антироссийскую истерию, заявил директор департамента международных... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:11
2023-06-05T15:11
2023-06-05T15:11
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экология
политика
россия
петр ильичев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Коллективный Запад использует зеленую тематику для достижения своих целей, раскручивая антироссийскую истерию, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. "К сожалению, то, с чем мы сталкиваемся на международной арене, вызывает у нас неприятные впечатления. Прежде всего, попытки Соединённых Штатов, ЕС и их сателлитов использовать природоохранную и экологическую тематику для достижения своих целей, раскручивания антироссийской истерии", - сказал Ильичев на сессии ХIV Международного форума "Экология" в Москве. Он отметил, что Запад насыщает различные природоохранные международно-правовые инструменты вопросами, которые не имеют отношения к повестке, например, гендерного равенства или правами человека.
https://ria.ru/20230605/polsha-1876118027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экология, политика, россия, петр ильичев
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экология, Политика, Россия, Петр Ильичев
Запад использует эко-повестку в антироссийских целях, заявили в МИД
Дипломат Ильичев: Запад раскручивает антироссийскую истерию, используя эко-повестку