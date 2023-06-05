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Запад использует эко-повестку в антироссийских целях, заявили в МИД - РИА Новости, 05.06.2023
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15:11 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/eko-povestka-1876244759.html
Запад использует эко-повестку в антироссийских целях, заявили в МИД
Запад использует эко-повестку в антироссийских целях, заявили в МИД - РИА Новости, 05.06.2023
Запад использует эко-повестку в антироссийских целях, заявили в МИД
Коллективный Запад использует зеленую тематику для достижения своих целей, раскручивая антироссийскую истерию, заявил директор департамента международных... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:11
2023-06-05T15:11
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экология
политика
россия
петр ильичев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Коллективный Запад использует зеленую тематику для достижения своих целей, раскручивая антироссийскую истерию, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. "К сожалению, то, с чем мы сталкиваемся на международной арене, вызывает у нас неприятные впечатления. Прежде всего, попытки Соединённых Штатов, ЕС и их сателлитов использовать природоохранную и экологическую тематику для достижения своих целей, раскручивания антироссийской истерии", - сказал Ильичев на сессии ХIV Международного форума "Экология" в Москве. Он отметил, что Запад насыщает различные природоохранные международно-правовые инструменты вопросами, которые не имеют отношения к повестке, например, гендерного равенства или правами человека.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экология, политика, россия, петр ильичев
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экология, Политика, Россия, Петр Ильичев
Запад использует эко-повестку в антироссийских целях, заявили в МИД

Дипломат Ильичев: Запад раскручивает антироссийскую истерию, используя эко-повестку

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Коллективный Запад использует зеленую тематику для достижения своих целей, раскручивая антироссийскую истерию, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"К сожалению, то, с чем мы сталкиваемся на международной арене, вызывает у нас неприятные впечатления. Прежде всего, попытки Соединённых Штатов, ЕС и их сателлитов использовать природоохранную и экологическую тематику для достижения своих целей, раскручивания антироссийской истерии", - сказал Ильичев на сессии ХIV Международного форума "Экология" в Москве.
Он отметил, что Запад насыщает различные природоохранные международно-правовые инструменты вопросами, которые не имеют отношения к повестке, например, гендерного равенства или правами человека.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭкологияПолитикаРоссияПетр Ильичев
 
 
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