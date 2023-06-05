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В Египте для туристов собираются ввести налоги на роскошь и развлечения

В Египте для туристов собираются ввести налоги на роскошь и развлечения - РИА Новости, 05.06.2023

В Египте для туристов собираются ввести налоги на роскошь и развлечения

Парламент Египта принял решение о повышении ряда налогов и сборов, эксперты уточнили, что это затронет интересы иностранных туристов, сообщает TourDom.ru со... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:58

2023-06-05T13:58

2023-06-05T13:58

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Парламент Египта принял решение о повышении ряда налогов и сборов, эксперты уточнили, что это затронет интересы иностранных туристов, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.Так, например, издание Al Ahram уточняет, что одобрен новый 10-процентный налог на импортируемые предметы роскоши. Это в том числе спиртные напитки, шоколад, фрукты, обжаренные кофейные зерна, креветки, копченый лосось и другие продукты. Эксперты уточняют, что все это востребовано в отелях высшей ценовой категории, соответственно, за удорожание предложат доплатить отдыхающим.Новшество ждет и магазины duty free. На товары стоимостью выше пяти долларов предложено ввести дополнительный трехпроцентный налог, но не менее 1,5 доллара за единицу. Исключение сделано для представителей дипломатического корпуса.Кроме того, среди нововведений – налоги на развлечения для отдыхающих, о которых также сообщили в египетской прессе. В списке – пятипроцентный сбор от музыкальных и танцевальных вечеринок в отелях. От стоимости услуг по сафари и дайвингу, включая и цены на сопутствующее снаряжение, организаторам придется отдать в государственную казну уже 10 процентов. Налог на полеты на воздушном шаре составит 15 процентов.Также скорректирован налог для тех, кто покидает страну. В египетских СМИ официальные лица по-разному его комментируют. Утверждается, что это касается только туристов, а также – что это относится в том числе и к египтянам. В частности, в публикации Al Ahram рассказано об увеличении выездного сбора в два раза – до 100 египетских фунтов для граждан Египта. При этом издание уточнило, что фискальная нагрузка на "иностранцев, посетивших провинции Красное море, Южный Синай, Луксор, Асуан и Марса-Матрух, останется неизменной на уровне 50 египетских фунтов (1 фунт – около 2,6 рубля), чтобы не повлиять на туризм.Издание не приводит механизма взимания этих денег. Давно существующий в стране "налог на вылет" был увеличен до 25 долларов еще в ноябре 2019 года. Сбор "автоматически" включают в стоимость авиабилетов, как и другие аэропортовые сборы.В прессе упоминают об увеличении гербового сбора на страховые взносы до 11 процентов для наземного, речного, морского и воздушного транспорта. Все это не только должно улучшить помощь пострадавшим при ЧП, но и привести к увеличению цен на услуги транспортных компаний.

https://ria.ru/20230531/egipet-1875273206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, египет, куда можно лететь, отдых на море, красное море