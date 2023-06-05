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В Египте для туристов собираются ввести налоги на роскошь и развлечения - РИА Новости, 05.06.2023
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Туризм
 
13:58 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/egipet-1876188893.html
В Египте для туристов собираются ввести налоги на роскошь и развлечения
В Египте для туристов собираются ввести налоги на роскошь и развлечения - РИА Новости, 05.06.2023
В Египте для туристов собираются ввести налоги на роскошь и развлечения
Парламент Египта принял решение о повышении ряда налогов и сборов, эксперты уточнили, что это затронет интересы иностранных туристов, сообщает TourDom.ru со... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:58
2023-06-05T13:58
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
египет
куда можно лететь
отдых на море
красное море
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Парламент Египта принял решение о повышении ряда налогов и сборов, эксперты уточнили, что это затронет интересы иностранных туристов, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.Так, например, издание Al Ahram уточняет, что одобрен новый 10-процентный налог на импортируемые предметы роскоши. Это в том числе спиртные напитки, шоколад, фрукты, обжаренные кофейные зерна, креветки, копченый лосось и другие продукты. Эксперты уточняют, что все это востребовано в отелях высшей ценовой категории, соответственно, за удорожание предложат доплатить отдыхающим.Новшество ждет и магазины duty free. На товары стоимостью выше пяти долларов предложено ввести дополнительный трехпроцентный налог, но не менее 1,5 доллара за единицу. Исключение сделано для представителей дипломатического корпуса.Кроме того, среди нововведений – налоги на развлечения для отдыхающих, о которых также сообщили в египетской прессе. В списке – пятипроцентный сбор от музыкальных и танцевальных вечеринок в отелях. От стоимости услуг по сафари и дайвингу, включая и цены на сопутствующее снаряжение, организаторам придется отдать в государственную казну уже 10 процентов. Налог на полеты на воздушном шаре составит 15 процентов.Также скорректирован налог для тех, кто покидает страну. В египетских СМИ официальные лица по-разному его комментируют. Утверждается, что это касается только туристов, а также – что это относится в том числе и к египтянам. В частности, в публикации Al Ahram рассказано об увеличении выездного сбора в два раза – до 100 египетских фунтов для граждан Египта. При этом издание уточнило, что фискальная нагрузка на "иностранцев, посетивших провинции Красное море, Южный Синай, Луксор, Асуан и Марса-Матрух, останется неизменной на уровне 50 египетских фунтов (1 фунт – около 2,6 рубля), чтобы не повлиять на туризм.Издание не приводит механизма взимания этих денег. Давно существующий в стране "налог на вылет" был увеличен до 25 долларов еще в ноябре 2019 года. Сбор "автоматически" включают в стоимость авиабилетов, как и другие аэропортовые сборы.В прессе упоминают об увеличении гербового сбора на страховые взносы до 11 процентов для наземного, речного, морского и воздушного транспорта. Все это не только должно улучшить помощь пострадавшим при ЧП, но и привести к увеличению цен на услуги транспортных компаний.
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новости - туризм, туристы, туризм, египет, куда можно лететь, отдых на море, красное море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Египет, куда можно лететь, Отдых на море, Красное море
В Египте для туристов собираются ввести налоги на роскошь и развлечения

В Египте для туристов предложили ввести новые налоги – на роскошь и развлечения

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы во время речной прогулки по реке Нил в Луксоре
Туристы во время речной прогулки по реке Нил в Луксоре - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Парламент Египта принял решение о повышении ряда налогов и сборов, эксперты уточнили, что это затронет интересы иностранных туристов, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.
Так, например, издание Al Ahram уточняет, что одобрен новый 10-процентный налог на импортируемые предметы роскоши. Это в том числе спиртные напитки, шоколад, фрукты, обжаренные кофейные зерна, креветки, копченый лосось и другие продукты. Эксперты уточняют, что все это востребовано в отелях высшей ценовой категории, соответственно, за удорожание предложат доплатить отдыхающим.
Новшество ждет и магазины duty free. На товары стоимостью выше пяти долларов предложено ввести дополнительный трехпроцентный налог, но не менее 1,5 доллара за единицу. Исключение сделано для представителей дипломатического корпуса.
Кроме того, среди нововведений – налоги на развлечения для отдыхающих, о которых также сообщили в египетской прессе. В списке – пятипроцентный сбор от музыкальных и танцевальных вечеринок в отелях. От стоимости услуг по сафари и дайвингу, включая и цены на сопутствующее снаряжение, организаторам придется отдать в государственную казну уже 10 процентов. Налог на полеты на воздушном шаре составит 15 процентов.
Также скорректирован налог для тех, кто покидает страну. В египетских СМИ официальные лица по-разному его комментируют. Утверждается, что это касается только туристов, а также – что это относится в том числе и к египтянам. В частности, в публикации Al Ahram рассказано об увеличении выездного сбора в два раза – до 100 египетских фунтов для граждан Египта. При этом издание уточнило, что фискальная нагрузка на "иностранцев, посетивших провинции Красное море, Южный Синай, Луксор, Асуан и Марса-Матрух, останется неизменной на уровне 50 египетских фунтов (1 фунт – около 2,6 рубля), чтобы не повлиять на туризм.
Издание не приводит механизма взимания этих денег. Давно существующий в стране "налог на вылет" был увеличен до 25 долларов еще в ноябре 2019 года. Сбор "автоматически" включают в стоимость авиабилетов, как и другие аэропортовые сборы.
В прессе упоминают об увеличении гербового сбора на страховые взносы до 11 процентов для наземного, речного, морского и воздушного транспорта. Все это не только должно улучшить помощь пострадавшим при ЧП, но и привести к увеличению цен на услуги транспортных компаний.
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