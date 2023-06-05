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Посланник папы римского посетит Россию после поездки в Киев - РИА Новости, 05.06.2023
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Религия
 
11:00 05.06.2023 (обновлено: 11:15 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/dzuppi-1876177401.html
Посланник папы римского посетит Россию после поездки в Киев
Посланник папы римского посетит Россию после поездки в Киев - РИА Новости, 05.06.2023
Посланник папы римского посетит Россию после поездки в Киев
Кардинал Маттео Дзуппи, который сегодня едет на Украину, также посетит и Россию после возвращения в Ватикан из Украины и формулирования повестки, возможны его... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:00
2023-06-05T11:15
религия
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
россия
украина
киев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кардинал Маттео Дзуппи, который сегодня едет на Украину, также посетит и Россию после возвращения в Ватикан из Украины и формулирования повестки, возможны его встречи с официальными лицами, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий связи с папой Римским Франциском. Ранее в понедельник служба печати Святого престола сообщила, что глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 5-6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине. "Кардинал Дзуппи также посетит Россию… Он должен будет вернуться в Ватикан к папе для консультации. После этого, проанализировав и сформировав позицию и предложение для русской стороны, направится в Москву", - рассказал РИА Новости Севастьянов. Глава ВСС отметил, что вероятным собеседником Дзуппи будет министр иностранных дел Сергей Лавров, не исключается также встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.Севастьянов добавил, что перед Дзуппи встанет задача склонения к конструктивной повестке Украины, так как Россия готова к переговорам."Необходимо убедить Украину в необходимости начать переговоры. От успешности миссии на Украине будет зависеть повестка в России. Но позиция Ватикана проста: начало полного перемирия, то есть прекращения всех боевых действий, и начало конструктивных переговоров, при которых обе стороны должны быть готовы к компромиссам. Если будет когда-то возможность назвать новые соглашения "Ватиканскими" - это закрепится и повлияет на мораль хода переговоров", - сказал он в беседе с РИА Новости.
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религия, франциск (хорхе марио бергольо), россия, украина, киев
Религия, Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Россия, Украина, Киев
Посланник папы римского посетит Россию после поездки в Киев

Посланник папы римского кардинал Дзуппи посетит Россию после поездки в Киев

© AP Photo / Domenico StinellisКардинал Маттео Дзуппи
Кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Domenico Stinellis
Кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кардинал Маттео Дзуппи, который сегодня едет на Украину, также посетит и Россию после возвращения в Ватикан из Украины и формулирования повестки, возможны его встречи с официальными лицами, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий связи с папой Римским Франциском.
Ранее в понедельник служба печати Святого престола сообщила, что глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 5-6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине.
"Кардинал Дзуппи также посетит Россию… Он должен будет вернуться в Ватикан к папе для консультации. После этого, проанализировав и сформировав позицию и предложение для русской стороны, направится в Москву", - рассказал РИА Новости Севастьянов.
Глава ВСС отметил, что вероятным собеседником Дзуппи будет министр иностранных дел Сергей Лавров, не исключается также встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Севастьянов добавил, что перед Дзуппи встанет задача склонения к конструктивной повестке Украины, так как Россия готова к переговорам.
"Необходимо убедить Украину в необходимости начать переговоры. От успешности миссии на Украине будет зависеть повестка в России. Но позиция Ватикана проста: начало полного перемирия, то есть прекращения всех боевых действий, и начало конструктивных переговоров, при которых обе стороны должны быть готовы к компромиссам. Если будет когда-то возможность назвать новые соглашения "Ватиканскими" - это закрепится и повлияет на мораль хода переговоров", - сказал он в беседе с РИА Новости.
 
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