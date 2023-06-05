https://ria.ru/20230605/dzuppi-1876177401.html

Посланник папы римского посетит Россию после поездки в Киев

Посланник папы римского посетит Россию после поездки в Киев - РИА Новости, 05.06.2023

Посланник папы римского посетит Россию после поездки в Киев

Кардинал Маттео Дзуппи, который сегодня едет на Украину, также посетит и Россию после возвращения в Ватикан из Украины и формулирования повестки, возможны его... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:00

2023-06-05T11:00

2023-06-05T11:15

религия

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

россия

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876173296_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_699dc1ff0b2988403c204d7d24670483.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кардинал Маттео Дзуппи, который сегодня едет на Украину, также посетит и Россию после возвращения в Ватикан из Украины и формулирования повестки, возможны его встречи с официальными лицами, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий связи с папой Римским Франциском. Ранее в понедельник служба печати Святого престола сообщила, что глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 5-6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине. "Кардинал Дзуппи также посетит Россию… Он должен будет вернуться в Ватикан к папе для консультации. После этого, проанализировав и сформировав позицию и предложение для русской стороны, направится в Москву", - рассказал РИА Новости Севастьянов. Глава ВСС отметил, что вероятным собеседником Дзуппи будет министр иностранных дел Сергей Лавров, не исключается также встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.Севастьянов добавил, что перед Дзуппи встанет задача склонения к конструктивной повестке Украины, так как Россия готова к переговорам."Необходимо убедить Украину в необходимости начать переговоры. От успешности миссии на Украине будет зависеть повестка в России. Но позиция Ватикана проста: начало полного перемирия, то есть прекращения всех боевых действий, и начало конструктивных переговоров, при которых обе стороны должны быть готовы к компромиссам. Если будет когда-то возможность назвать новые соглашения "Ватиканскими" - это закрепится и повлияет на мораль хода переговоров", - сказал он в беседе с РИА Новости.

https://ria.ru/20230527/podolyak-1874539631.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, франциск (хорхе марио бергольо), россия, украина, киев