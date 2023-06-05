https://ria.ru/20230605/dzuppi-1876171314.html
Посланник папы римского посетит в июне Киев
Посланник папы римского посетит в июне Киев - РИА Новости, 05.06.2023
Посланник папы римского посетит в июне Киев
Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 5-6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:30
2023-06-05T10:30
2023-06-05T10:30
религия
религия
украина
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ватикан
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ВАТИКАН, 5 июн – РИА Новости. Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 5-6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине, сообщила в понедельник служба печати Святого престола. "Настоящим объявляется, что 5-6 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции, совершит визит в Киев в качестве посланника Святого Отца Франциска. Речь идет об инициативе, главная цель которой - подробно выслушать мнение украинских властей о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты гуманности, которые способствуют ослаблению напряженности", - говорится в сообщении. По данным римской газеты Il Messaggero, кардинал Дзуппи в понедельник уже прибыл на Украину. "Все окутано строжайшей тайной, в том числе по очевидным соображениям безопасности", - указывает газета. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". Позднее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин пояснил, что Дзуппи является единственным посланником папы Римского по поиску путей мирного урегулирования на Украине. По его словам, эта миссия должна заключаться в том, чтобы "попытаться помочь по возможности сблизить стороны, создать предварительные условия, создать некоторую благоприятную среду" для урегулирования конфликта. Госсекретарь указал, что в рамках своей миссии Дзуппи намерен провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она не публична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной". В начале мая госсекретарь Паролин заявил, что Россия и Украина были проинформированы о мирной инициативе Ватикана.
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871672554.html
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868942450.html
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религия, украина, киев, ватикан
Религия, Религия, Украина, Киев, Ватикан
Посланник папы римского посетит в июне Киев
Кардинал Дзуппи в июне посетит Киев в качестве папского посланника по урегулированию