Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
 
17:40 05.06.2023 (обновлено: 18:05 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/dvory-1876282466.html
В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов
В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов - РИА Новости, 05.06.2023
В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов
Дворовые территории у 28 домов Мурманска планируется отремонтировать нынешним летом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава администрации столицы РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:40
2023-06-05T18:05
мурманская область
общество
мурманск
полярные зори
мурманская область
андрей чибис
карл маркс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876286542_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aa46eebee274252539e5750b2ce26f2a.jpg
МУРМАНСК, 5 июн – РИА Новости. Дворовые территории у 28 домов Мурманска планируется отремонтировать нынешним летом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава администрации столицы Заполярья Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале. "У нас в городе-герое по национальному проекту "Жилье и городская среда" ремонтируем дворы у 28 домов. Работы ведутся на всех объектах", - написал Сердечкин. Он отметил, что обновление дворовых территорий произойдет на центральном проспекте Ленина, улицах Карла Маркса, Халтурина, Полярные Зори, проезде Связи.На всех объектах рабочие демонтируют асфальто-бетонное покрытие проезжей части и тротуаров, там, где необходимо, роют котлованы под опоры наружного освещения, устанавливают бортовой камень. В некоторых дворах демонтируют старые детские и контейнерные площадки – на их месте будут установлены новые. "Вопросы благоустройства – в числе приоритетных в областном центре. В 2022 году были отремонтированы девять дворовых территорий, еще на семи работы будут завершены в текущем году", - отметили в мэрии Мурманска. По данным властей, за четыре года в Мурманской области было благоустроено 873 дворовые территории многоквартирных домов и 128 общественных территорий, 118 дворовых территорий многоквартирных домов планируется капитально реконструировать в 2023 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и стратегического плана "На Севере – жить", инициированного губернатором Андреем Чибисом.
мурманск
полярные зори
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876286542_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_97bb994b85ccd9df1e7203e43025c7ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мурманск, полярные зори, мурманская область, андрей чибис, карл маркс
Мурманская область, Общество, Мурманск, Полярные Зори, Мурманская область, Андрей Чибис, Карл Маркс

В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов

© Фото : пресс-служба администрации города МурманскаВ Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов
В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : пресс-служба администрации города Мурманска
В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 5 июн – РИА Новости. Дворовые территории у 28 домов Мурманска планируется отремонтировать нынешним летом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава администрации столицы Заполярья Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале.
"У нас в городе-герое по национальному проекту "Жилье и городская среда" ремонтируем дворы у 28 домов. Работы ведутся на всех объектах", - написал Сердечкин. Он отметил, что обновление дворовых территорий произойдет на центральном проспекте Ленина, улицах Карла Маркса, Халтурина, Полярные Зори, проезде Связи.
© Фото : пресс-служба администрации города МурманскаГлава администрации Мурманска Юрий Сердечкин на обходе территорий
В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : пресс-служба администрации города Мурманска
Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин на обходе территорий
На всех объектах рабочие демонтируют асфальто-бетонное покрытие проезжей части и тротуаров, там, где необходимо, роют котлованы под опоры наружного освещения, устанавливают бортовой камень. В некоторых дворах демонтируют старые детские и контейнерные площадки – на их месте будут установлены новые.
"Вопросы благоустройства – в числе приоритетных в областном центре. В 2022 году были отремонтированы девять дворовых территорий, еще на семи работы будут завершены в текущем году", - отметили в мэрии Мурманска.
По данным властей, за четыре года в Мурманской области было благоустроено 873 дворовые территории многоквартирных домов и 128 общественных территорий, 118 дворовых территорий многоквартирных домов планируется капитально реконструировать в 2023 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и стратегического плана "На Севере – жить", инициированного губернатором Андреем Чибисом.

Другие новости региона читайте здесь>>

 
Мурманская областьОбществоМурманскПолярные ЗориМурманская областьАндрей ЧибисКарл Маркс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала