https://ria.ru/20230605/dvory-1876282466.html
В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов
В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов - РИА Новости, 05.06.2023
В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов
Дворовые территории у 28 домов Мурманска планируется отремонтировать нынешним летом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава администрации столицы РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:40
2023-06-05T17:40
2023-06-05T18:05
мурманская область
общество
мурманск
полярные зори
мурманская область
андрей чибис
карл маркс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876286542_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aa46eebee274252539e5750b2ce26f2a.jpg
МУРМАНСК, 5 июн – РИА Новости. Дворовые территории у 28 домов Мурманска планируется отремонтировать нынешним летом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава администрации столицы Заполярья Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале. "У нас в городе-герое по национальному проекту "Жилье и городская среда" ремонтируем дворы у 28 домов. Работы ведутся на всех объектах", - написал Сердечкин. Он отметил, что обновление дворовых территорий произойдет на центральном проспекте Ленина, улицах Карла Маркса, Халтурина, Полярные Зори, проезде Связи.На всех объектах рабочие демонтируют асфальто-бетонное покрытие проезжей части и тротуаров, там, где необходимо, роют котлованы под опоры наружного освещения, устанавливают бортовой камень. В некоторых дворах демонтируют старые детские и контейнерные площадки – на их месте будут установлены новые. "Вопросы благоустройства – в числе приоритетных в областном центре. В 2022 году были отремонтированы девять дворовых территорий, еще на семи работы будут завершены в текущем году", - отметили в мэрии Мурманска. По данным властей, за четыре года в Мурманской области было благоустроено 873 дворовые территории многоквартирных домов и 128 общественных территорий, 118 дворовых территорий многоквартирных домов планируется капитально реконструировать в 2023 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и стратегического плана "На Севере – жить", инициированного губернатором Андреем Чибисом.
мурманск
полярные зори
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876286542_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_97bb994b85ccd9df1e7203e43025c7ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мурманск, полярные зори, мурманская область, андрей чибис, карл маркс
Мурманская область, Общество, Мурманск, Полярные Зори, Мурманская область, Андрей Чибис, Карл Маркс