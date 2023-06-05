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В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов

В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов - РИА Новости, 05.06.2023

В Мурманске этим летом планируют отремонтировать территории у 28 домов

Дворовые территории у 28 домов Мурманска планируется отремонтировать нынешним летом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава администрации столицы РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:40

2023-06-05T17:40

2023-06-05T18:05

мурманская область

общество

мурманск

полярные зори

мурманская область

андрей чибис

карл маркс

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МУРМАНСК, 5 июн – РИА Новости. Дворовые территории у 28 домов Мурманска планируется отремонтировать нынешним летом по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава администрации столицы Заполярья Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале. "У нас в городе-герое по национальному проекту "Жилье и городская среда" ремонтируем дворы у 28 домов. Работы ведутся на всех объектах", - написал Сердечкин. Он отметил, что обновление дворовых территорий произойдет на центральном проспекте Ленина, улицах Карла Маркса, Халтурина, Полярные Зори, проезде Связи.На всех объектах рабочие демонтируют асфальто-бетонное покрытие проезжей части и тротуаров, там, где необходимо, роют котлованы под опоры наружного освещения, устанавливают бортовой камень. В некоторых дворах демонтируют старые детские и контейнерные площадки – на их месте будут установлены новые. "Вопросы благоустройства – в числе приоритетных в областном центре. В 2022 году были отремонтированы девять дворовых территорий, еще на семи работы будут завершены в текущем году", - отметили в мэрии Мурманска. По данным властей, за четыре года в Мурманской области было благоустроено 873 дворовые территории многоквартирных домов и 128 общественных территорий, 118 дворовых территорий многоквартирных домов планируется капитально реконструировать в 2023 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и стратегического плана "На Севере – жить", инициированного губернатором Андреем Чибисом.

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полярные зори

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, мурманск, полярные зори, мурманская область, андрей чибис, карл маркс