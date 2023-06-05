https://ria.ru/20230605/drony-1876213271.html

Курские власти заявили об участившихся атаках дронов со стороны Украины

Курские власти заявили об участившихся атаках дронов со стороны Украины - РИА Новости, 05.06.2023

Курские власти заявили об участившихся атаках дронов со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что за минувшую неделю увеличилась интенсивность использования беспилотников со стороны Украины, но в регионе РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:09

2023-06-05T13:09

2023-06-05T13:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

курская область

курск

роман старовойт

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763071955_0:76:3067:1801_1920x0_80_0_0_00b80a3d3b8b0d9354c428057ec3d87a.jpg

КУРСК, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что за минувшую неделю увеличилась интенсивность использования беспилотников со стороны Украины, но в регионе есть средства борьбы с дронами. "Мы видим, что за истекшую неделю значительно увеличивается интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. У нас развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы, в достаточном количестве закуплены противодроновые ружья, их сотни, в том числе и волонтерские организации участвуют в этой работе… У нас в том числе на территории областного центра с прошлой недели наиболее интенсивно используются эти ружья", - сказал Старовойт на оперативном совещании в понедельник. Губернатор поблагодарил жителей Курской области, которые сообщают о беспилотниках. "Эта информация незамедлительно передается специалистам, и на место выезжают специальные подразделения… и сбивают", - подчеркнул Старовойт. По словам губернатора, останки беспилотников исследуются следственными органами, в частности, они изучают информацию в картах памяти. На минувшей неделе в Курской области произошел ряд инцидентов с украинскими беспилотниками. В частности, как сообщал Старовойт, в ночь на 2 июня подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов в Курске были повреждены в результате атаки украинскими беспилотниками, люди не пострадали. Четвертого июня Старовойт сообщал, что в городе Суджа был сбит беспилотник украинских нацистов. Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.

https://ria.ru/20230605/bespilotniki-1876149091.html

https://ria.ru/20230602/napadeniya-1875737901.html

россия

украина

курская область

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, курская область, курск, роман старовойт, ситуация в днр и лнр