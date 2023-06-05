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Курские власти заявили об участившихся атаках дронов со стороны Украины - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/drony-1876213271.html
Курские власти заявили об участившихся атаках дронов со стороны Украины
Курские власти заявили об участившихся атаках дронов со стороны Украины - РИА Новости, 05.06.2023
Курские власти заявили об участившихся атаках дронов со стороны Украины
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что за минувшую неделю увеличилась интенсивность использования беспилотников со стороны Украины, но в регионе РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:09
2023-06-05T13:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
курская область
курск
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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КУРСК, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что за минувшую неделю увеличилась интенсивность использования беспилотников со стороны Украины, но в регионе есть средства борьбы с дронами. "Мы видим, что за истекшую неделю значительно увеличивается интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. У нас развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы, в достаточном количестве закуплены противодроновые ружья, их сотни, в том числе и волонтерские организации участвуют в этой работе… У нас в том числе на территории областного центра с прошлой недели наиболее интенсивно используются эти ружья", - сказал Старовойт на оперативном совещании в понедельник. Губернатор поблагодарил жителей Курской области, которые сообщают о беспилотниках. "Эта информация незамедлительно передается специалистам, и на место выезжают специальные подразделения… и сбивают", - подчеркнул Старовойт. По словам губернатора, останки беспилотников исследуются следственными органами, в частности, они изучают информацию в картах памяти. На минувшей неделе в Курской области произошел ряд инцидентов с украинскими беспилотниками. В частности, как сообщал Старовойт, в ночь на 2 июня подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов в Курске были повреждены в результате атаки украинскими беспилотниками, люди не пострадали. Четвертого июня Старовойт сообщал, что в городе Суджа был сбит беспилотник украинских нацистов. Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
https://ria.ru/20230605/bespilotniki-1876149091.html
https://ria.ru/20230602/napadeniya-1875737901.html
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безопасность, россия, украина, курская область, курск, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Курская область, Курск, Роман Старовойт, Ситуация в ДНР и ЛНР
Курские власти заявили об участившихся атаках дронов со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил об участившихся атаках дронов со стороны Украины

© Depositphotos.com / ArtyomMirniyТриумфальная арка в Курске
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Depositphotos.com / ArtyomMirniy
Триумфальная арка в Курске. Архивное фото
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КУРСК, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что за минувшую неделю увеличилась интенсивность использования беспилотников со стороны Украины, но в регионе есть средства борьбы с дронами.
"Мы видим, что за истекшую неделю значительно увеличивается интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. У нас развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы, в достаточном количестве закуплены противодроновые ружья, их сотни, в том числе и волонтерские организации участвуют в этой работе… У нас в том числе на территории областного центра с прошлой недели наиболее интенсивно используются эти ружья", - сказал Старовойт на оперативном совещании в понедельник.
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Губернатор поблагодарил жителей Курской области, которые сообщают о беспилотниках. "Эта информация незамедлительно передается специалистам, и на место выезжают специальные подразделения… и сбивают", - подчеркнул Старовойт. По словам губернатора, останки беспилотников исследуются следственными органами, в частности, они изучают информацию в картах памяти.
На минувшей неделе в Курской области произошел ряд инцидентов с украинскими беспилотниками. В частности, как сообщал Старовойт, в ночь на 2 июня подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов в Курске были повреждены в результате атаки украинскими беспилотниками, люди не пострадали. Четвертого июня Старовойт сообщал, что в городе Суджа был сбит беспилотник украинских нацистов.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаКурская областьКурскРоман СтаровойтСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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