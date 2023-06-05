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Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon - РИА Новости, 05.06.2023
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, который доставит новую пару солнечных антенн на Международную космическую станцию... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:14
2023-06-05T19:14
2023-06-05T19:14
флорида
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наса
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, который доставит новую пару солнечных антенн на Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию. Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) состоялся в расчетные 18.47 мск. Ранее запуск дважды откладывался из-за неблагоприятных погодных условий. Планируется, что корабль осуществит автоматическую стыковку с МКС во вторник. Грузовой корабль Dragon, единственный на сегодня аппарат, способный доставлять грузы с МКС на Землю, доставит на орбиту провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. На борту корабля на МКС также будет доставлена новая пара солнечных антенн iRosa. Их установка планируется в ходе запланированных на июнь двух выходов астронавтов НАСА в открытый космос.
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флорида, канаверал, земля, наса
Флорида, Канаверал, Земля, НАСА
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon
Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon