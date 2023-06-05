Рейтинг@Mail.ru
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/dragon-1876301484.html
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon - РИА Новости, 05.06.2023
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, который доставит новую пару солнечных антенн на Международную космическую станцию... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:14
2023-06-05T19:14
флорида
канаверал
земля
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782591773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fbf7f4e94e2fb54addd2d706291836f.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, который доставит новую пару солнечных антенн на Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию. Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) состоялся в расчетные 18.47 мск. Ранее запуск дважды откладывался из-за неблагоприятных погодных условий. Планируется, что корабль осуществит автоматическую стыковку с МКС во вторник. Грузовой корабль Dragon, единственный на сегодня аппарат, способный доставлять грузы с МКС на Землю, доставит на орбиту провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. На борту корабля на МКС также будет доставлена новая пара солнечных антенн iRosa. Их установка планируется в ходе запланированных на июнь двух выходов астронавтов НАСА в открытый космос.
флорида
канаверал
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782591773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6cc68ba47da69e045b95718e4772c85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
флорида, канаверал, земля, наса
Флорида, Канаверал, Земля, НАСА
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon

Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon

© AP Photo / Chris O'MearaСтарт ракеты Falcon 9
Старт ракеты Falcon 9 - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Chris O'Meara
Старт ракеты Falcon 9. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, который доставит новую пару солнечных антенн на Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.
Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) состоялся в расчетные 18.47 мск. Ранее запуск дважды откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.
Планируется, что корабль осуществит автоматическую стыковку с МКС во вторник.
Грузовой корабль Dragon, единственный на сегодня аппарат, способный доставлять грузы с МКС на Землю, доставит на орбиту провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. На борту корабля на МКС также будет доставлена новая пара солнечных антенн iRosa. Их установка планируется в ходе запланированных на июнь двух выходов астронавтов НАСА в открытый космос.
 
ФлоридаКанавералЗемляНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала