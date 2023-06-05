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В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней - РИА Новости, 05.06.2023
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09:30 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/dozhd-1876163672.html
В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней
В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней - РИА Новости, 05.06.2023
В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней
В результате ливневых дождей на фоне прохождения тайфуна "Мавар" в Японии без вести пропали три человека, трое находятся в критическом состоянии, более 40... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:30
2023-06-05T09:30
в мире
япония
токио
хирокадзу мацуно
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ТОКИО, 5 июн - РИА Новости. В результате ливневых дождей на фоне прохождения тайфуна "Мавар" в Японии без вести пропали три человека, трое находятся в критическом состоянии, более 40 человек получили ранения, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно. Ранее сообщалось о гибели одного человека. "К этому часу установлена смерть одного человека, относительно еще одного погибшего устанавливается связь его смерти со стихийным бедствием, три человека в критическом состоянии, не удается подтвердить безопасность трех человек, состояние 5 человек, получивших ранения, оценивается как тяжелое, еще 36 человек получили легкие ранения", - сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио. Затяжные ливневые дожди прошли с юга на север по восточному побережью Японии в четверг и пятницу на прошлой неделе на фоне продвижения тайфуна "Мавар". В ряде районов за сутки выпало более месячной нормы осадков.
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в мире, япония, токио, хирокадзу мацуно
В мире, Япония, Токио, Хирокадзу Мацуно
В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней

В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней, трое пропали без вести

© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители Японии во время непогоды
Жители Японии во время непогоды - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Жители Японии во время непогоды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 июн - РИА Новости. В результате ливневых дождей на фоне прохождения тайфуна "Мавар" в Японии без вести пропали три человека, трое находятся в критическом состоянии, более 40 человек получили ранения, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.
Ранее сообщалось о гибели одного человека.
"К этому часу установлена смерть одного человека, относительно еще одного погибшего устанавливается связь его смерти со стихийным бедствием, три человека в критическом состоянии, не удается подтвердить безопасность трех человек, состояние 5 человек, получивших ранения, оценивается как тяжелое, еще 36 человек получили легкие ранения", - сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио.
Затяжные ливневые дожди прошли с юга на север по восточному побережью Японии в четверг и пятницу на прошлой неделе на фоне продвижения тайфуна "Мавар". В ряде районов за сутки выпало более месячной нормы осадков.
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В миреЯпонияТокиоХирокадзу Мацуно
 
 
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