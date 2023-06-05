https://ria.ru/20230605/dozhd-1876163672.html

В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней

В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней - РИА Новости, 05.06.2023

В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней

В результате ливневых дождей на фоне прохождения тайфуна "Мавар" в Японии без вести пропали три человека, трое находятся в критическом состоянии, более 40... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T09:30

2023-06-05T09:30

2023-06-05T09:30

в мире

япония

токио

хирокадзу мацуно

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ТОКИО, 5 июн - РИА Новости. В результате ливневых дождей на фоне прохождения тайфуна "Мавар" в Японии без вести пропали три человека, трое находятся в критическом состоянии, более 40 человек получили ранения, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно. Ранее сообщалось о гибели одного человека. "К этому часу установлена смерть одного человека, относительно еще одного погибшего устанавливается связь его смерти со стихийным бедствием, три человека в критическом состоянии, не удается подтвердить безопасность трех человек, состояние 5 человек, получивших ранения, оценивается как тяжелое, еще 36 человек получили легкие ранения", - сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио. Затяжные ливневые дожди прошли с юга на север по восточному побережью Японии в четверг и пятницу на прошлой неделе на фоне продвижения тайфуна "Мавар". В ряде районов за сутки выпало более месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20230605/pogoda-1876152467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, токио, хирокадзу мацуно