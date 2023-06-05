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Российский военный рассказал об украинских обстрелах Донецка из "Градов" - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 05.06.2023 (обновлено: 21:51 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/donetsk-1876326444.html
Российский военный рассказал об украинских обстрелах Донецка из "Градов"
Российский военный рассказал об украинских обстрелах Донецка из "Градов" - РИА Новости, 05.06.2023
Российский военный рассказал об украинских обстрелах Донецка из "Градов"
Украинские войска обстреливают Донецк из реактивных установок залпового огня "Град", размещенных на Авдеевском коксохимическом заводе, провоцируя тем самым... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T21:40
2023-06-05T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
авдеевский коксохимический завод
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецк из реактивных установок залпового огня "Град", размещенных на Авдеевском коксохимическом заводе, провоцируя тем самым техногенную экологическую катастрофу, рассказал РИА Новости офицер 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Шмель". "Авдеевский коксохимический завод. Оттуда они часто работают реактивной артиллерией… Сейчас (с разведывательного коптера) мы можем наблюдать прям целую линию траншей и окопов, которые размещены в непосредственной близости от Авдеевского коксохимического завода. А с самого завода они работают "Градами" по Донецку, по Ясиноватой, по Спартаку, а мы, в свою очередь, не можем полноценно отвечать огнем нашей ствольной артиллерии и такими же реактивными системами залпового огня по Авдеевскому коксохиму, потому как это вызовет экологическую катастрофу - если какие-то резервуары будут повреждены", - сообщил РИА Новости российский офицер. Боевики киевского режима ведут обстрелы Донецка с 2014 года. Удары из ствольной артиллерии и РСЗО регулярно наносятся по Куйбышевскому, Петровскому, Калининскому, Ворошиловскому и Киевскому районам города. Под обстрелом оказываются многоквартирные жилые дома, автобусные остановки, школы, больницы, гостиницы и другие сугубо мирные объекты. По фактам этих обстрелов против войск киевского режима заводятся уголовные дела за применение незаконным средств и методов ведения войны.
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876106507.html
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Обстрел Донецка из "Градов", размещенных на Авдеевском коксохимическом заводе
Обстрел Донецка из "Градов", размещенных на Авдеевском коксохимическом заводе
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в мире, донецк, авдеевский коксохимический завод, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Авдеевский коксохимический завод, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
Российский военный рассказал об украинских обстрелах Донецка из "Градов"

Российский военный: ВСУ обстреливают Донецк из "Градов", размещенных на заводе в Авдеевке

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецк из реактивных установок залпового огня "Град", размещенных на Авдеевском коксохимическом заводе, провоцируя тем самым техногенную экологическую катастрофу, рассказал РИА Новости офицер 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Шмель".
"Авдеевский коксохимический завод. Оттуда они часто работают реактивной артиллерией… Сейчас (с разведывательного коптера) мы можем наблюдать прям целую линию траншей и окопов, которые размещены в непосредственной близости от Авдеевского коксохимического завода. А с самого завода они работают "Градами" по Донецку, по Ясиноватой, по Спартаку, а мы, в свою очередь, не можем полноценно отвечать огнем нашей ствольной артиллерии и такими же реактивными системами залпового огня по Авдеевскому коксохиму, потому как это вызовет экологическую катастрофу - если какие-то резервуары будут повреждены", - сообщил РИА Новости российский офицер.
Боевики киевского режима ведут обстрелы Донецка с 2014 года. Удары из ствольной артиллерии и РСЗО регулярно наносятся по Куйбышевскому, Петровскому, Калининскому, Ворошиловскому и Киевскому районам города. Под обстрелом оказываются многоквартирные жилые дома, автобусные остановки, школы, больницы, гостиницы и другие сугубо мирные объекты. По фактам этих обстрелов против войск киевского режима заводятся уголовные дела за применение незаконным средств и методов ведения войны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2023
Вчера, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкАвдеевский коксохимический заводВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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