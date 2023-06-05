https://ria.ru/20230605/donetsk-1876233482.html
Украинские военные выпустили 11 снарядов по Донецку
Украинские военные выпустили 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские военные выпустили 11 снарядов по Донецку
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за 10 минут одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:18
2023-06-05T14:18
2023-06-05T14:18
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за 10 минут одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 14.00 было выпущено пять таких же снарядов по Куйбышевскому району города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинские военные выпустили 11 снарядов по Донецку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка