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Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 05.06.2023
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13:36 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/donetsk-1876222213.html
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 13.00 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:36
2023-06-05T13:36
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. В это же время украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230605/bpla-1876145098.html
https://ria.ru/20230605/yasinovataya-1876197459.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва в Донецке
Воронка от взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
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Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
В это же время украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.
Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Петровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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