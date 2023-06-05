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Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 05.06.2023

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 13.00 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:36

2023-06-05T13:36

2023-06-05T13:36

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. В это же время украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230605/bpla-1876145098.html

https://ria.ru/20230605/yasinovataya-1876197459.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия