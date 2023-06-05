https://ria.ru/20230605/donetsk-1876222213.html
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 13.00 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:36
2023-06-05T13:36
2023-06-05T13:36
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304831_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_948ae76fed21049cc1dba5a5b828ef00.jpg
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. В это же время украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230605/bpla-1876145098.html
https://ria.ru/20230605/yasinovataya-1876197459.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304831_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_2d42d1c85171c37467cdfd5c0979b0a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка