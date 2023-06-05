https://ria.ru/20230605/dnr-1876192803.html
Украинец Синченко не признал вину в диверсиях в ДНР
Украинец Синченко не признал вину в диверсиях в ДНР - РИА Новости, 05.06.2023
Украинец Синченко не признал вину в диверсиях в ДНР
Украинец Григорий Синченко, обвиняемый в шпионаже и диверсиях на территории Донецкой народной республики, в ходе заседания в суде в Ростове-на-Дону не признал... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:58
2023-06-05T11:58
2023-06-05T11:58
донецкая народная республика
донецк
ростов-на-дону
происшествия
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Украинец Григорий Синченко, обвиняемый в шпионаже и диверсиях на территории Донецкой народной республики, в ходе заседания в суде в Ростове-на-Дону не признал свою вину по большинству инкриминируемых ему статей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в конце мая. В понедельник состоялось второе слушание по делу. "Признаю вину по одному эпизоду - побег, остальное - нет", - сказал он, отвечая на вопрос судьи об отношении к предъявленному обвинению. Синченко обвиняется, в частности, в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, шпионаже, участии в террористическом сообществе, содействии диверсионной деятельности и совершении диверсии при отягчающих обстоятельствах. Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Синченко изготавливал самодельные взрывные устройства, которые использовал для подрывов торговых киосков в Донецке, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. Кроме того, по данным следствия, в 2018 году Синченко начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. Также Синченко обвиняется в серии взрывов на территории Донецка, в частности подрыве в 2019 году железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП. Помимо этого он следил за сотрудниками МВД ДНР, которых планировал убить.
https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876182914.html
донецкая народная республика
донецк
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, ростов-на-дону, происшествия, украина
Донецкая Народная Республика, Донецк, Ростов-на-Дону, Происшествия, Украина
Украинец Синченко не признал вину в диверсиях в ДНР
Украинец Синченко в ростовском суде не признал вину в шпионаже и диверсиях в ДНР
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Украинец Григорий Синченко, обвиняемый в шпионаже и диверсиях на территории Донецкой народной республики, в ходе заседания в суде в Ростове-на-Дону не признал свою вину по большинству инкриминируемых ему статей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в конце мая. В понедельник состоялось второе слушание по делу.
«
"Признаю вину по одному эпизоду - побег, остальное - нет", - сказал он, отвечая на вопрос судьи об отношении к предъявленному обвинению.
Синченко обвиняется, в частности, в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, шпионаже, участии в террористическом сообществе, содействии диверсионной деятельности и совершении диверсии при отягчающих обстоятельствах.
Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Синченко изготавливал самодельные взрывные устройства, которые использовал для подрывов торговых киосков в Донецке
, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. Кроме того, по данным следствия, в 2018 году Синченко начал сотрудничать со Службой безопасности Украины
. Также Синченко обвиняется в серии взрывов на территории Донецка, в частности подрыве в 2019 году железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП. Помимо этого он следил за сотрудниками МВД ДНР, которых планировал убить.
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