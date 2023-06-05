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В Кремле выразили готовность к диалогу с США о ядерном вооружении - РИА Новости, 05.06.2023
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12:03 05.06.2023 (обновлено: 12:26 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/dialog-1876193548.html
В Кремле выразили готовность к диалогу с США о ядерном вооружении
В Кремле выразили готовность к диалогу с США о ядерном вооружении - РИА Новости, 05.06.2023
В Кремле выразили готовность к диалогу с США о ядерном вооружении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к диалогу с США о ядерном вооружении. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:03
2023-06-05T12:26
россия
сша
джейк салливан
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к диалогу с США о ядерном вооружении."Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул Песков.Ранее Салливан подтвердил, что США готовы без предварительных условий вступить в диалог с РФ о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.
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россия, сша, джейк салливан
Россия, США, Джейк Салливан
В Кремле выразили готовность к диалогу с США о ядерном вооружении

Песков сообщил, что Россия считает диалог с США о ядерном вооружении чрезвычайно важным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к диалогу с США о ядерном вооружении.
"Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул Песков.
Ранее Салливан подтвердил, что США готовы без предварительных условий вступить в диалог с РФ о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.
 
РоссияСШАДжейк Салливан
 
 
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