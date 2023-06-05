https://ria.ru/20230605/denonsatsiya-1876235865.html
Комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 05.06.2023
Комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:32
2023-06-05T14:32
2023-06-05T14:32
украина
азовское море
совет федерации рф
госдума рф
керченский пролив
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39704/44/397044433_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_dce024c637a7b01baf5b2c3913eedc02.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации. "На комитете принято единогласно поддержать закон", - сказал собеседник агентства. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В 2003 году Россия и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей. После освобождения ряда территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе российской специальной военной операции Украина фактически утратила выход к акватории Азовского моря.
https://ria.ru/20230601/more-1875567453.html
украина
азовское море
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39704/44/397044433_204:0:956:564_1920x0_80_0_0_d44aa3e6ceea0ec98f04382ba6276895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, азовское море, совет федерации рф, госдума рф, керченский пролив, в мире
Украина, Азовское море, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Керченский пролив, В мире
Комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Комитет Совфеда одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве по Азовскому морю