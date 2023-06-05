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Комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 05.06.2023

Комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:32

2023-06-05T14:32

2023-06-05T14:32

украина

азовское море

совет федерации рф

госдума рф

керченский пролив

в мире

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации. "На комитете принято единогласно поддержать закон", - сказал собеседник агентства. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В 2003 году Россия и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей. После освобождения ряда территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе российской специальной военной операции Украина фактически утратила выход к акватории Азовского моря.

https://ria.ru/20230601/more-1875567453.html

украина

азовское море

керченский пролив

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украина, азовское море, совет федерации рф, госдума рф, керченский пролив, в мире