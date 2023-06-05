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Комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 05.06.2023
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14:32 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/denonsatsiya-1876235865.html
Комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 05.06.2023
Комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:32
2023-06-05T14:32
украина
азовское море
совет федерации рф
госдума рф
керченский пролив
в мире
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации. "На комитете принято единогласно поддержать закон", - сказал собеседник агентства. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В 2003 году Россия и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей. После освобождения ряда территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе российской специальной военной операции Украина фактически утратила выход к акватории Азовского моря.
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украина
азовское море
керченский пролив
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украина, азовское море, совет федерации рф, госдума рф, керченский пролив, в мире
Украина, Азовское море, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Керченский пролив, В мире
Комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Комитет Совфеда одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве по Азовскому морю

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.
«
"На комитете принято единогласно поддержать закон", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
В 2003 году Россия и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей.
После освобождения ряда территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе российской специальной военной операции Украина фактически утратила выход к акватории Азовского моря.
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УкраинаАзовское мореСовет Федерации РФГосдума РФКерченский проливВ мире
 
 
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