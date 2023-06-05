Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области рухнул дельтаплан - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/deltaplan-1876182214.html
В Оренбургской области рухнул дельтаплан
В Оренбургской области рухнул дельтаплан - РИА Новости, 05.06.2023
В Оренбургской области рухнул дельтаплан
Мужчина получил многочисленные переломы при крушении дельтаплана в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:25
2023-06-05T11:25
происшествия
оренбургская область
октябрьский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
УФА, 5 июн – РИА Новости. Мужчина получил многочисленные переломы при крушении дельтаплана в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. "Сегодня днем в экстренные службы поступил звонок о неудачном приземлении дельтапланериста в районе села Буланово Октябрьского района. Мужчина упал на склон холма, в результате чего получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении. Отмечается, что прибывшие сотрудники скорой помощи не смогли самостоятельно спустить пострадавшего к машине, им потребовалась помощь спасателей. "Подразделения пожарной охраны доставили мужчину к карете скорой помощи и передали медицинским работникам", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230603/deti-1876003293.html
оренбургская область
октябрьский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, октябрьский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Оренбургская область, Октябрьский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Оренбургской области рухнул дельтаплан

В Оренбургской области мужчина получил многочисленные переломы при крушении дельтаплана

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 5 июн – РИА Новости. Мужчина получил многочисленные переломы при крушении дельтаплана в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«
"Сегодня днем в экстренные службы поступил звонок о неудачном приземлении дельтапланериста в районе села Буланово Октябрьского района. Мужчина упал на склон холма, в результате чего получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие сотрудники скорой помощи не смогли самостоятельно спустить пострадавшего к машине, им потребовалась помощь спасателей. "Подразделения пожарной охраны доставили мужчину к карете скорой помощи и передали медицинским работникам", - добавили в ведомстве.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
В Дагестане крыша старого дома рухнула на детей, один из них погиб
3 июня, 21:17
 
ПроисшествияОренбургская областьОктябрьский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала