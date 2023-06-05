https://ria.ru/20230605/deltaplan-1876182214.html
В Оренбургской области рухнул дельтаплан
В Оренбургской области рухнул дельтаплан - РИА Новости, 05.06.2023
В Оренбургской области рухнул дельтаплан
Мужчина получил многочисленные переломы при крушении дельтаплана в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:25
2023-06-05T11:25
2023-06-05T11:25
происшествия
оренбургская область
октябрьский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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УФА, 5 июн – РИА Новости. Мужчина получил многочисленные переломы при крушении дельтаплана в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. "Сегодня днем в экстренные службы поступил звонок о неудачном приземлении дельтапланериста в районе села Буланово Октябрьского района. Мужчина упал на склон холма, в результате чего получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении. Отмечается, что прибывшие сотрудники скорой помощи не смогли самостоятельно спустить пострадавшего к машине, им потребовалась помощь спасателей. "Подразделения пожарной охраны доставили мужчину к карете скорой помощи и передали медицинским работникам", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230603/deti-1876003293.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, оренбургская область, октябрьский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Оренбургская область, Октябрьский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Оренбургской области рухнул дельтаплан
В Оренбургской области мужчина получил многочисленные переломы при крушении дельтаплана