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СК возбудил дело против подростка, облившего сверстника горючей жидкостью
СК возбудил дело против подростка, облившего сверстника горючей жидкостью - РИА Новости, 05.06.2023
СК возбудил дело против подростка, облившего сверстника горючей жидкостью
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью после того, как подросток облил сверстника горючей жидкостью в Москве,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T20:48
2023-06-05T20:48
2023-06-05T20:48
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью после того, как подросток облил сверстника горючей жидкостью в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что 14-летний подросток на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью, пострадавшего ребенка госпитализировали. Позднее в главке добавили, что полицейские установили второго участника происшествия, с ним "проводятся необходимые мероприятия". Информированный источник РИА Новости отметил, что второй участник происшествия - юноша, обливший жидкостью своего сверстника. "Следственным управлением по Юго-Западному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей о покушении на убийство, совершенного с особой жестокостью", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемого доставили в подразделение столичного СК, где его допросят.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело против подростка, облившего сверстника горючей жидкостью
В Москве возбудили дело против подростка, облившего сверстника горючей жидкостью