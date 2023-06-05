https://ria.ru/20230605/dela-1876313099.html

В Сочи возбудили дела против участкового и матери убитой семилетней девочки

В Сочи возбудили дела против участкового и матери убитой семилетней девочки - РИА Новости, 05.06.2023

В Сочи возбудили дела против участкового и матери убитой семилетней девочки

Следователи в Сочи возбудили уголовные дела против участкового и матери семилетней девочки, которую, предположительно, убил ее сожитель, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T19:58

2023-06-05T19:58

2023-06-05T19:58

сочи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 5 июн - РИА Новости. Следователи в Сочи возбудили уголовные дела против участкового и матери семилетней девочки, которую, предположительно, убил ее сожитель, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее сообщалось, что в Сочи задержали мужчину по подозрению в убийстве семилетней девочки. По версии следствия, после того, как подозреваемый избил девочку, ее мать, осознавая, что ребенок не способен оказать себе помощь и обратиться к медикам, не приняла меры к ее защите, не оказала первую помощь. Как отмечают в краевом СК, жители дома, где проживала семья, неоднократно обращались к участковому, поскольку из квартиры доносились плач и детские крики, в том числе ночью. Однако он, по версии следствия, не предпринял необходимых мер, а в ходе проверки вынес рапорт о том, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. "Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждены уголовные дела в отношении 31-летней матери погибшей девочки, подозреваемой в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.ст.125, 156 УК РФ), а также участкового уполномоченного территориального пункта полиции УВД по городу Сочи, который подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека ч.2 ст.293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Инцидент произошел 27 мая в съемном жилье, которое подозреваемый арендовал с сожительницей. Вместе с ними проживала семилетняя дочь женщины. Согласно версии следствия, мужчина нанес девочке 15 ударов ремнем по различным частям тела, голове и животу. После избиения состояние ребенка ухудшалось, но никто не вызывал скорую. В ночь на 2 июня, когда девочке стало хуже, мать все же вызвала скорую. Ребенок скончался в машине медиков. Мужчина, по информации следствия, объяснял свои действия непослушанием девочки. Против него завели уголовное дело п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), сейчас, по данным объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, подозреваемый заключён под стражу на два месяца.

https://ria.ru/20230603/arest-1875960799.html

https://ria.ru/20230602/dagestan-1875858815.html

сочи

россия

краснодарский край

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сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия