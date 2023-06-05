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В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 05.06.2023
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10:29 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/chekhiya-1876171186.html
В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 05.06.2023
В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в понедельник в районе города Голешов на востоке Чехии, вагоны сошли с рельсов, 10 человек получили ранения, сообщила РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:29
2023-06-05T10:29
в мире
чехия
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ПРАГА, 5 июн – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в понедельник в районе города Голешов на востоке Чехии, вагоны сошли с рельсов, 10 человек получили ранения, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Габриэла Нетопилова-Слуштикова. "В результате столкновения пассажирского поездка с грузовиком 10 человек получили ранения, в основном, легкого характера, тяжелые ранения получил лишь водитель грузовика. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщила Нетопилова-Слуштикова. В свою очередь, Управление железных дорог республики сообщило в Twitter, что вероятной причиной аварии, в результате которой вагоны сошли с рельсов, стала невнимательность водителя грузовика. В поезде находилось около 50 человек. Отмечается, что движение на данном участке временно приостановлено, пассажиры поезда доставлены автобусом до ближайшей железнодорожной станции.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, ранены десять человек

© AP Photo / Ozana JaroslavМашина скорой помощи в Чехии
Машина скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Ozana Jaroslav
Машина скорой помощи в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 5 июн – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в понедельник в районе города Голешов на востоке Чехии, вагоны сошли с рельсов, 10 человек получили ранения, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Габриэла Нетопилова-Слуштикова.
"В результате столкновения пассажирского поездка с грузовиком 10 человек получили ранения, в основном, легкого характера, тяжелые ранения получил лишь водитель грузовика. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщила Нетопилова-Слуштикова.
В свою очередь, Управление железных дорог республики сообщило в Twitter, что вероятной причиной аварии, в результате которой вагоны сошли с рельсов, стала невнимательность водителя грузовика. В поезде находилось около 50 человек. Отмечается, что движение на данном участке временно приостановлено, пассажиры поезда доставлены автобусом до ближайшей железнодорожной станции.
На месте столкновения поездов в штате Одиша - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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