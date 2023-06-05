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В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 05.06.2023
В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в понедельник в районе города Голешов на востоке Чехии, вагоны сошли с рельсов, 10 человек получили ранения, сообщила РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:29
2023-06-05T10:29
2023-06-05T10:29
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ПРАГА, 5 июн – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в понедельник в районе города Голешов на востоке Чехии, вагоны сошли с рельсов, 10 человек получили ранения, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Габриэла Нетопилова-Слуштикова. "В результате столкновения пассажирского поездка с грузовиком 10 человек получили ранения, в основном, легкого характера, тяжелые ранения получил лишь водитель грузовика. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщила Нетопилова-Слуштикова. В свою очередь, Управление железных дорог республики сообщило в Twitter, что вероятной причиной аварии, в результате которой вагоны сошли с рельсов, стала невнимательность водителя грузовика. В поезде находилось около 50 человек. Отмечается, что движение на данном участке временно приостановлено, пассажиры поезда доставлены автобусом до ближайшей железнодорожной станции.
https://ria.ru/20230605/indiya-1876166593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия
В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, ранены десять человек
ПРАГА, 5 июн – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в понедельник в районе города Голешов на востоке Чехии, вагоны сошли с рельсов, 10 человек получили ранения, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Габриэла Нетопилова-Слуштикова.
"В результате столкновения пассажирского поездка с грузовиком 10 человек получили ранения, в основном, легкого характера, тяжелые ранения получил лишь водитель грузовика. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщила Нетопилова-Слуштикова.
В свою очередь, Управление железных дорог республики сообщило в Twitter, что вероятной причиной аварии, в результате которой вагоны сошли с рельсов, стала невнимательность водителя грузовика. В поезде находилось около 50 человек. Отмечается, что движение на данном участке временно приостановлено, пассажиры поезда доставлены автобусом до ближайшей железнодорожной станции.
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