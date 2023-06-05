https://ria.ru/20230605/bpla-1876145098.html

Офицер рассказал, как БПЛА корректируют огонь по обстреливающим Донецк ВСУ

Офицер рассказал, как БПЛА корректируют огонь по обстреливающим Донецк ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023

Офицер рассказал, как БПЛА корректируют огонь по обстреливающим Донецк ВСУ

Российские разведывательные коптеры на авдеевском направлении фиксируют практически все обстрелы Донецка, ведущиеся украинскими боевиками из ствольной... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T05:35

2023-06-05T05:35

2023-06-05T05:48

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Российские разведывательные коптеры на авдеевском направлении фиксируют практически все обстрелы Донецка, ведущиеся украинскими боевиками из ствольной артиллерии и РСЗО в радиусе 10 и более километров, и корректируют ответный огонь, рассказал РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Шмель". "Сейчас мы видим, как осуществляет разведку наш БЛА. Это Matrice 30Т. Его зум позволяет ему при взлете отсюда (из Песок – ред.) спокойно контролировать ситуацию, которая происходит аж за Водяным, в стороне таких населенных пунктов как Северное, Тоненькое, и даже он отсюда видит Орловку, Уманское, откуда регулярно идут обстрелы как Водяного, так и Песок, так и Куйбышевского и Киевского районов Донецка", – сказал офицер.По его словам, дрон может засечь залпы реактивной артиллерии противника. "И как только засекает оттуда "выходы", которые идут по Донецку, <…> сразу передают в пункт управления нашей артиллерии, и уже ответным артиллерийским огнем пытаются тоже подавить эти реактивные системы залпового огня противника", - отметил он.

https://ria.ru/20230605/solntsepek-1876144253.html

донецк

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донецк, вооруженные силы рф