Рейтинг@Mail.ru
Офицер рассказал, как БПЛА корректируют огонь по обстреливающим Донецк ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 05.06.2023 (обновлено: 05:48 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/bpla-1876145098.html
Офицер рассказал, как БПЛА корректируют огонь по обстреливающим Донецк ВСУ
Офицер рассказал, как БПЛА корректируют огонь по обстреливающим Донецк ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
Офицер рассказал, как БПЛА корректируют огонь по обстреливающим Донецк ВСУ
Российские разведывательные коптеры на авдеевском направлении фиксируют практически все обстрелы Донецка, ведущиеся украинскими боевиками из ствольной... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T05:35
2023-06-05T05:48
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292306_0:107:2916:1747_1920x0_80_0_0_c3946369edefb5a01400334a21760951.jpg
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Российские разведывательные коптеры на авдеевском направлении фиксируют практически все обстрелы Донецка, ведущиеся украинскими боевиками из ствольной артиллерии и РСЗО в радиусе 10 и более километров, и корректируют ответный огонь, рассказал РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Шмель". "Сейчас мы видим, как осуществляет разведку наш БЛА. Это Matrice 30Т. Его зум позволяет ему при взлете отсюда (из Песок – ред.) спокойно контролировать ситуацию, которая происходит аж за Водяным, в стороне таких населенных пунктов как Северное, Тоненькое, и даже он отсюда видит Орловку, Уманское, откуда регулярно идут обстрелы как Водяного, так и Песок, так и Куйбышевского и Киевского районов Донецка", – сказал офицер.По его словам, дрон может засечь залпы реактивной артиллерии противника. "И как только засекает оттуда "выходы", которые идут по Донецку, &lt;…&gt; сразу передают в пункт управления нашей артиллерии, и уже ответным артиллерийским огнем пытаются тоже подавить эти реактивные системы залпового огня противника", - отметил он.
https://ria.ru/20230605/solntsepek-1876144253.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292306_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_c85f700cf8a44ee64ce5d99fb3f02f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы РФ
Офицер рассказал, как БПЛА корректируют огонь по обстреливающим Донецк ВСУ

Российский офицер рассказал, как дроны корректируют огонь по обстреливающим Донецк ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Российские разведывательные коптеры на авдеевском направлении фиксируют практически все обстрелы Донецка, ведущиеся украинскими боевиками из ствольной артиллерии и РСЗО в радиусе 10 и более километров, и корректируют ответный огонь, рассказал РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки ВС РФ "Юг" с позывным "Шмель".
"Сейчас мы видим, как осуществляет разведку наш БЛА. Это Matrice 30Т. Его зум позволяет ему при взлете отсюда (из Песок – ред.) спокойно контролировать ситуацию, которая происходит аж за Водяным, в стороне таких населенных пунктов как Северное, Тоненькое, и даже он отсюда видит Орловку, Уманское, откуда регулярно идут обстрелы как Водяного, так и Песок, так и Куйбышевского и Киевского районов Донецка", – сказал офицер.
По его словам, дрон может засечь залпы реактивной артиллерии противника.
"И как только засекает оттуда "выходы", которые идут по Донецку, <…> сразу передают в пункт управления нашей артиллерии, и уже ответным артиллерийским огнем пытаются тоже подавить эти реактивные системы залпового огня противника", - отметил он.
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Минобороны оценило эффективность работы ТСО "Солнцепек" в зоне СВО
05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала