https://ria.ru/20230605/botinok-1876297490.html

Репортер обнаружил у места взрывов на "Северных потоках" дайверский ботинок

Репортер обнаружил у места взрывов на "Северных потоках" дайверский ботинок - РИА Новости, 05.06.2023

Репортер обнаружил у места взрывов на "Северных потоках" дайверский ботинок

Интернет-портал Grayzone сообщил, что во время независимой экспедиции у места взрывов "Северных потоков" обнаружил ботинок, который обычно носят дайверы ВМС США РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T19:05

2023-06-05T19:05

2023-06-05T19:40

северный поток

сша

в мире

северный поток — 2

украина

сеймур херш

джо байден

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Интернет-портал Grayzone сообщил, что во время независимой экспедиции у места взрывов "Северных потоков" обнаружил ботинок, который обычно носят дайверы ВМС США и Украины. Репортер портала рассказал, что 24 мая 2023 года он отправился на лодке к месту диверсии и в течение нескольких минут просматривал в прямом эфире видео, снятое подводным дроном, на котором были видны повреждения трубопровода. "Неожиданно на экране появился странный объект. Это были черно-оранжевые дайверские ботинки. Grayzone определила модель, которая очень похожа на этот ботинок, она используется ВМС США и коммерческими дайверами. В подобных ботинках были замечены и дайверы ВМС Украины", - говорится в сообщении на сайте портала. Впрочем, портал отмечает, что подобные ботинки, вероятно, можно найти и в продаже. По данным репортера, о присутствии ботинка недалеко от места взрыва ранее сообщали следователям, однако те с тех пор ботинок не забрали, а о его присутствии не говорили. "Ботинок был замечен примерно в пяти метрах от места небольшой утечки в трубопроводе "Северный поток — 2" в особой экономической зоне Швеции", - отмечается на сайте портала. По его данным, пока не известно, как долго ботинок пролежал на дне. Организатор экспедиции Эрик Андерсон считает, что возможно, ботинок ранее мог быть покрыт илом, поскольку иначе не ясно, как следователи могли его упустить. Отмечается, что найденный ботинок очень похож на дайверский ботинок Thor, которые производит британская компания Northern Diver. В самой компании также заявили, что ботинок похож на их модель Thor, при этом отметили, что больше не производят их из-за перебоев после COVID. Grayzone пишет, что владелец ботинка мог потерять его во время установки бомб. По другим версиям, ботинок принадлежал дайверу, которому приказали вернуться на место преступления, чтобы забрать неразорвавшийся снаряд или вовсе принадлежал некому коммерческому дайверу. Организатор экспедиции связался с компанией-оператором "Северного потока" Nord Stream 2 AG, чтобы спросить про ботинок. "Представитель компании подтвердил существование объекта", - пишет портал. При этом в компании заявили, что нашли его в феврале и сообщили об этом шведским следователям. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230526/sevpotoki-1874401506.html

https://ria.ru/20230424/rassledovanie-1867335730.html

https://ria.ru/20230522/germaniya-1873431814.html

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северный поток, сша, в мире, северный поток — 2, украина, сеймур херш, джо байден, авария на "северных потоках"