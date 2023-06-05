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В Запорожской области сообщили о продолжении активных боевых действий - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:54 05.06.2023 (обновлено: 09:31 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/boi-1876154844.html
В Запорожской области сообщили о продолжении активных боевых действий
В Запорожской области сообщили о продолжении активных боевых действий - РИА Новости, 05.06.2023
В Запорожской области сообщили о продолжении активных боевых действий
Активные боевые действия продолжились в Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T08:54
2023-06-05T09:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Активные боевые действия продолжились в Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. "Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевьеского выступа, которые начались вчера. Враг бросил в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идет бой", — говорится в публикации.Противник пытается наступать в районе сел Новополь, Приютное, Новодаровка, Ровнополь — это к юго-западу от Времевьевки, рядом с границей Запорожской области и ДНР.Как сообщало Минобороны, утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230605/artilleriya-1876147118.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области сообщили о продолжении активных боевых действий

Рогов: в Запорожской области с самого утра продолжились активные боевые действия

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка МСТА-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Активные боевые действия продолжились в Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.
«
"Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевьеского выступа, которые начались вчера. Враг бросил в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идет бой", — говорится в публикации.
Противник пытается наступать в районе сел Новополь, Приютное, Новодаровка, Ровнополь — это к юго-западу от Времевьевки, рядом с границей Запорожской области и ДНР.
Как сообщало Минобороны, утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.
О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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