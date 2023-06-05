https://ria.ru/20230605/boi-1876154844.html

В Запорожской области сообщили о продолжении активных боевых действий

В Запорожской области сообщили о продолжении активных боевых действий - РИА Новости, 05.06.2023

В Запорожской области сообщили о продолжении активных боевых действий

Активные боевые действия продолжились в Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:54

2023-06-05T08:54

2023-06-05T09:31

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Активные боевые действия продолжились в Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. "Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевьеского выступа, которые начались вчера. Враг бросил в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идет бой", — говорится в публикации.Противник пытается наступать в районе сел Новополь, Приютное, Новодаровка, Ровнополь — это к юго-западу от Времевьевки, рядом с границей Запорожской области и ДНР.Как сообщало Минобороны, утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230605/artilleriya-1876147118.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф