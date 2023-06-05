https://ria.ru/20230605/biznes-1876213674.html
В Госдуме потребовали отменить мораторий на проверки бизнеса
В Госдуме потребовали отменить мораторий на проверки бизнеса - РИА Новости, 05.06.2023
В Госдуме потребовали отменить мораторий на проверки бизнеса
Мораторий на проверки бизнеса, если речь идёт о возможном риске для здоровья граждан или причинении значительного ущерба окружающей среде, должен быть отменён,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:11
2023-06-05T13:11
2023-06-05T14:22
димитровград
ульяновск
самарская область
алексей куринный
госдума рф
россия
бизнес
экономика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мораторий на проверки бизнеса, если речь идёт о возможном риске для здоровья граждан или причинении значительного ущерба окружающей среде, должен быть отменён, такое предложение планирует внести депутат ГД Алексей Куринный. Двадцать два человека из Димитровграда и Ульяновска пострадали от отравления суррогатным сидром, восемь из них умерли, сообщил ранее губернатор Алексей Русских. По его словам, по предварительной информации правоохранительных органов, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах. Сейчас правоохранители занимаются изъятием этой продукции на территории региона, добавил он. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг. "Мораторий на проверки бизнеса, если речь идёт о возможном риске для здоровья граждан или причинении значительного ущерба окружающей среде, должен быть отменён! Внесу в очередной раз предложения по этому поводу. Плюс запрошу в правоохранительных органах всю информацию о поступавших в связи с работой предприятия сигналах и принятых в этой связи мерах", - написал Куринный в своём телеграм-канале.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
https://ria.ru/20230529/tualet-1874936136.html
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РИА Новости
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димитровград, ульяновск, самарская область, алексей куринный, госдума рф, россия, бизнес, экономика, происшествия, массовое отравление сидром в россии
Димитровград, Ульяновск, Самарская область, Алексей Куринный, Госдума РФ, Россия, Бизнес, Экономика, Происшествия, Массовое отравление сидром в России
В Госдуме потребовали отменить мораторий на проверки бизнеса
Депутат Куринный: мораторий на проверки бизнеса после отравлений под Самарой надо отменить