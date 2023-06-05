https://ria.ru/20230605/biznes-1876213674.html

В Госдуме потребовали отменить мораторий на проверки бизнеса

В Госдуме потребовали отменить мораторий на проверки бизнеса - РИА Новости, 05.06.2023

В Госдуме потребовали отменить мораторий на проверки бизнеса

Мораторий на проверки бизнеса, если речь идёт о возможном риске для здоровья граждан или причинении значительного ущерба окружающей среде, должен быть отменён,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:11

2023-06-05T13:11

2023-06-05T14:22

димитровград

ульяновск

самарская область

алексей куринный

госдума рф

россия

бизнес

экономика

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мораторий на проверки бизнеса, если речь идёт о возможном риске для здоровья граждан или причинении значительного ущерба окружающей среде, должен быть отменён, такое предложение планирует внести депутат ГД Алексей Куринный. Двадцать два человека из Димитровграда и Ульяновска пострадали от отравления суррогатным сидром, восемь из них умерли, сообщил ранее губернатор Алексей Русских. По его словам, по предварительной информации правоохранительных органов, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах. Сейчас правоохранители занимаются изъятием этой продукции на территории региона, добавил он. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг. "Мораторий на проверки бизнеса, если речь идёт о возможном риске для здоровья граждан или причинении значительного ущерба окружающей среде, должен быть отменён! Внесу в очередной раз предложения по этому поводу. Плюс запрошу в правоохранительных органах всю информацию о поступавших в связи с работой предприятия сигналах и принятых в этой связи мерах", - написал Куринный в своём телеграм-канале.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

https://ria.ru/20230529/tualet-1874936136.html

димитровград

ульяновск

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

димитровград, ульяновск, самарская область, алексей куринный, госдума рф, россия, бизнес, экономика, происшествия, массовое отравление сидром в россии