https://ria.ru/20230605/bezrabotitsa-1876223915.html
Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум
Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум - РИА Новости, 05.06.2023
Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум
Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум и составил 3,3%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она провела очередное заседание... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:40
2023-06-05T13:40
2023-06-05T13:42
россия
экономика
татьяна голикова
безработица
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум и составил 3,3%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Уровень безработицы по методологии МОТ в апреле обновил исторический минимум – 3,3%. Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 523 тысячи человек, что на 41 тысячу меньше, чем в начале года", - сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении ее секретариата. Она отметила, что при этом база вакансий портала "Работа России" составляет более 1,8 миллиона предложений о работе для соискателей.На заседании рабочей группы также обсуждался федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, который пройдет 23 июня. Если первый этап представлял собой исключительно очные мероприятия, то второй — в дополнение к этому предполагает трансляцию деловой программы на портале "Работа России", уточнили в секретариате. В ходе 8-часового марафона более 40 экспертов поделятся советами для выпускников, работодателей и соискателей.
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, татьяна голикова, безработица
Россия, Экономика, Татьяна Голикова, Безработица
Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум
Голикова: уровень безработицы в России в апреле составил рекордно низкие 3,3 процента
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум и составил 3,3%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
"Уровень безработицы по методологии МОТ в апреле обновил исторический минимум – 3,3%. Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 523 тысячи человек, что на 41 тысячу меньше, чем в начале года", - сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении ее секретариата. Она отметила, что при этом база вакансий портала "Работа России" составляет более 1,8 миллиона предложений о работе для соискателей.
На заседании рабочей группы также обсуждался федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, который пройдет 23 июня. Если первый этап представлял собой исключительно очные мероприятия, то второй — в дополнение к этому предполагает трансляцию деловой программы на портале "Работа России", уточнили в секретариате. В ходе 8-часового марафона более 40 экспертов поделятся советами для выпускников, работодателей и соискателей.
Пока мир накрывает безработица, Россия борется с нехваткой рабочих рук