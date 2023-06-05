https://ria.ru/20230605/bezrabotitsa-1876223915.html

Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум

Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум - РИА Новости, 05.06.2023

Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум

Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум и составил 3,3%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она провела очередное заседание... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:40

2023-06-05T13:40

2023-06-05T13:42

россия

экономика

татьяна голикова

безработица

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум и составил 3,3%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Уровень безработицы по методологии МОТ в апреле обновил исторический минимум – 3,3%. Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 523 тысячи человек, что на 41 тысячу меньше, чем в начале года", - сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении ее секретариата. Она отметила, что при этом база вакансий портала "Работа России" составляет более 1,8 миллиона предложений о работе для соискателей.На заседании рабочей группы также обсуждался федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, который пройдет 23 июня. Если первый этап представлял собой исключительно очные мероприятия, то второй — в дополнение к этому предполагает трансляцию деловой программы на портале "Работа России", уточнили в секретариате. В ходе 8-часового марафона более 40 экспертов поделятся советами для выпускников, работодателей и соискателей.

https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, татьяна голикова, безработица