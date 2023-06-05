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На трассу М3 в Калужской области упали два беспилотника
На трассу М3 в Калужской области упали два беспилотника - РИА Новости, 05.06.2023
На трассу М3 в Калужской области упали два беспилотника
В Калужской области два беспилотника упали на федеральную трассу М-3 "Украина" на 299-м и на 283-м километрах около сел Жиздра и Думиничи, детонации не... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T07:32
2023-06-05T07:32
2023-06-05T09:23
происшествия
калужская область
владислав шапша
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Калужской области два беспилотника упали на федеральную трассу М-3 "Украина" на 299-м и на 283-м километрах около сел Жиздра и Думиничи, детонации не произошло, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале."Детонации не произошло, территория оцеплена", — уточнил он.На местах происшествия проводятся оперативно-технические мероприятия. Для проезда транспорта организовали объезды.ГК "Автодор" уточнила в своем Telegram-канале пути объезда перекрытого 299-ом километра трассы М-3. "Маршруты объезда: 1) Брянск — Людиново — Киров — Барятино — Мосальск; 2) Думиничи — Ульяновск — Хвастовичи; 3) через Варшавское шоссе", — заявили в компании.Второго июня беспилотник упал в Кировском районе Калужской области, произошел взрыв, повреждений не было. Днем ранее дрон самолетного типа упал около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, на месте образовалась воронка диаметром более шести метров.
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876076499.html
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происшествия, калужская область, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша
На трассу М3 в Калужской области упали два беспилотника
Глава Калужской области Шапша: на автотрассу М3 упали два БПЛА, детонации не произошло