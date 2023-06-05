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Власти Ростовской области рассказали о падении беспилотника в Таганроге - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/bespilotnik-1876254663.html
Власти Ростовской области рассказали о падении беспилотника в Таганроге
Власти Ростовской области рассказали о падении беспилотника в Таганроге - РИА Новости, 05.06.2023
Власти Ростовской области рассказали о падении беспилотника в Таганроге
Потерявший управление беспилотник упал в субботу в Таганроге Ростовской области, никто не пострадал, сообщила в понедельник пресс-секретарь губернатора Ирина... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:40
2023-06-05T15:40
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
ростовская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
бпла
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Потерявший управление беспилотник упал в субботу в Таганроге Ростовской области, никто не пострадал, сообщила в понедельник пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова. "Потерявший управление БПЛА упал в субботу, 3 июня, на пустырь, вдалеке от жилых домов Таганрога. Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было", - сказала она журналистам. Четвертакова добавила, что на месте работали специалисты Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230605/eskalatsiya-1876247167.html
таганрог
ростовская область
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происшествия, таганрог, ростовская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), бпла
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), БПЛА
Власти Ростовской области рассказали о падении беспилотника в Таганроге

В Таганроге в Ростовской области 3 июня потерявший управление беспилотник упал на пустыре

© Flickr / Alexxx MalevПанорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Flickr / Alexxx Malev
Панорама Таганрога. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Потерявший управление беспилотник упал в субботу в Таганроге Ростовской области, никто не пострадал, сообщила в понедельник пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.
«
"Потерявший управление БПЛА упал в субботу, 3 июня, на пустырь, вдалеке от жилых домов Таганрога. Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было", - сказала она журналистам.
Четвертакова добавила, что на месте работали специалисты Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогРостовская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БПЛА
 
 
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