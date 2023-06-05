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Белгородский Минздрав опроверг сообщения о переполненных стационарах - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:01 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/belgorod-1876296924.html
Белгородский Минздрав опроверг сообщения о переполненных стационарах
Белгородский Минздрав опроверг сообщения о переполненных стационарах - РИА Новости, 05.06.2023
Белгородский Минздрав опроверг сообщения о переполненных стационарах
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию о том, что в регионе стационары якобы переполнены ранеными военными, а других... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:01
2023-06-05T19:01
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
белгородская область
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию о том, что в регионе стационары якобы переполнены ранеными военными, а других пациентов выписывают раньше обычного. "В сети распространяется фейк, что наши стационары медицинских организаций переполнены ранеными военнослужащими и по этой причине всех пациентов выписывают раньше положенного. Данная информация абсолютно не соответствует действительности", - сообщил Иконников в своём телеграм-канале. Министр отметил, что медики работают в штатном режиме и оказывают экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается. Ранее в понедельник сообщалось о прозвучавшей по радио информации о якобы вторжении украинских войск в регион и введении военного положения. Оперштаб Белгородской области назвал это фейком и результатом взлома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что произошел взлом радиочастот, где транслировали якобы обращение Владимира Путина, само "обращение" - чистый фейк. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский. Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди начали массово покидать город Шебекино и окрестности. Власти приняли решение отправить детей на отдых в другие регионы РФ.
https://ria.ru/20230522/shebekino-1873393417.html
https://ria.ru/20230515/gorlovka-1871847670.html
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происшествия, здоровье - общество, белгородская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Белгородская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белгородский Минздрав опроверг сообщения о переполненных стационарах

Белгородский Минздрав опроверг сообщения о стационарах, переполненных ранеными военными

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкАвтомобиль службы спасения в Белгородской области
Автомобиль службы спасения в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Автомобиль службы спасения в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию о том, что в регионе стационары якобы переполнены ранеными военными, а других пациентов выписывают раньше обычного.
"В сети распространяется фейк, что наши стационары медицинских организаций переполнены ранеными военнослужащими и по этой причине всех пациентов выписывают раньше положенного. Данная информация абсолютно не соответствует действительности", - сообщил Иконников в своём телеграм-канале. Министр отметил, что медики работают в штатном режиме и оказывают экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается.
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Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский. Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди начали массово покидать город Шебекино и окрестности. Власти приняли решение отправить детей на отдых в другие регионы РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗдоровье - ОбществоБелгородская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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