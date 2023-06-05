https://ria.ru/20230605/bali-1876205699.html

На Бали россиянин погиб в аварии на мотоцикле

На Бали россиянин погиб в аварии на мотоцикле - РИА Новости, 05.06.2023

На Бали россиянин погиб в аварии на мотоцикле

Двое российских туристов попали в аварию на мотоциклах на индонезийском острове Бали, один россиянин был ранен, другой скончался на месте, сообщает... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:37

2023-06-05T12:37

2023-06-05T12:37

туризм

бали

в мире

индонезия

денпасар

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18891/22/188912275_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0e2c31add03bfa12f83f5a693fd2dbb5.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Двое российских туристов попали в аварию на мотоциклах на индонезийском острове Бали, один россиянин был ранен, другой скончался на месте, сообщает индонезийский портал Detik. По данным издания, россияне по фамилии Шаматков и Куликов столкнулись друг с другом на мотоциклах в минувшее воскресение. В результате Шаматков скончался, а Куликов получил травму и сейчас находится на лечении в больнице. "Шаматков получил тяжелые травмы головы и умер на месте происшествия", - заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Денпасара Кетут Сукади. По его словам, утром в воскресенье российские туристы вместе ехали на мотоциклах с севера на юг в гавани Джалан Беноа в городе Денпасар. Изначально Куликов ехал впереди. Авария произошла, когда Шаматков собирался обогнать Куликова. Ранее глава транспортной службы индонезийского острова-провинции Бали Самси Гунарта заявил, что иностранные туристы, желающие арендовать мотоциклы на Бали, отныне должны иметь местные водительские права. Индонезийские водительские права (Surat Izin Mengemudi, сокращенно SIM) - это документ, который выдает национальная полиция Индонезии. Чтобы получить права, необходимо быть старше 17 лет, а также сдать теоретический и практический тесты.

https://ria.ru/20230531/bali-1875317717.html

https://ria.ru/20230531/vizy-1875318168.html

бали

индонезия

денпасар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бали, в мире, индонезия, денпасар, туризм, новости - туризм