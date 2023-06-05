https://ria.ru/20230605/bali-1876205699.html
На Бали россиянин погиб в аварии на мотоцикле
На Бали россиянин погиб в аварии на мотоцикле - РИА Новости, 05.06.2023
На Бали россиянин погиб в аварии на мотоцикле
Двое российских туристов попали в аварию на мотоциклах на индонезийском острове Бали, один россиянин был ранен, другой скончался на месте, сообщает... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:37
2023-06-05T12:37
2023-06-05T12:37
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Двое российских туристов попали в аварию на мотоциклах на индонезийском острове Бали, один россиянин был ранен, другой скончался на месте, сообщает индонезийский портал Detik. По данным издания, россияне по фамилии Шаматков и Куликов столкнулись друг с другом на мотоциклах в минувшее воскресение. В результате Шаматков скончался, а Куликов получил травму и сейчас находится на лечении в больнице. "Шаматков получил тяжелые травмы головы и умер на месте происшествия", - заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Денпасара Кетут Сукади. По его словам, утром в воскресенье российские туристы вместе ехали на мотоциклах с севера на юг в гавани Джалан Беноа в городе Денпасар. Изначально Куликов ехал впереди. Авария произошла, когда Шаматков собирался обогнать Куликова. Ранее глава транспортной службы индонезийского острова-провинции Бали Самси Гунарта заявил, что иностранные туристы, желающие арендовать мотоциклы на Бали, отныне должны иметь местные водительские права. Индонезийские водительские права (Surat Izin Mengemudi, сокращенно SIM) - это документ, который выдает национальная полиция Индонезии. Чтобы получить права, необходимо быть старше 17 лет, а также сдать теоретический и практический тесты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бали, в мире, индонезия, денпасар, туризм, новости - туризм
Туризм, Бали, В мире, Индонезия, Денпасар, Туризм, Новости - Туризм
На Бали россиянин погиб в аварии на мотоцикле
Detik: на Бали двое россиян попали в аварию на мотоциклах, один из них погиб