https://ria.ru/20230605/avtomobili-1876256183.html
Продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза
Продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза - РИА Новости, 05.06.2023
Продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза
Продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило аналитическое агентство... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:48
2023-06-05T15:48
2023-06-05T16:38
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на статистику АО "Паспорт промышленный консалтинг", подготовленную на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств. За месяц в стране продали 72 171 автомобиль."Пятьдесят один процент реализованных в последний весенний месяц машин приходится на три марки", — отметили в агентстве.Лидером рынка остается Lada, долей которой превысила 30 процентов (год назад было около 25 процентов). В России продали 22 029 новых легковых автомобилей бренда. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery (7 444 штуки). На третьей позиции — Haval с 7 432 проданными машинами. В топ-5 также вошли Geely (6 690 штук) и Kia (3 090 штук). Самой популярной моделью остается Lada Granta: в апреле продали 15 791 машину, в шесть раз превысив показатели прошлого апреля. На втором месте Haval Jolion — 3 864 машины (рост в 6,5 раза). Тройку лидеров замыкает Geely Coolray — 3 536 автомобилей (рост в 8 раз). Следом в рейтинге Lada Niva Travel — 3 210 штук (рост в 3,9 раза) и Chery Tiggo 4 Pro — 3 114 автомобилей.
https://ria.ru/20230517/avtomobili-1872283640.html
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экономика, россия, автостат, авто
Экономика, Россия, Автостат, Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза
"Автостат": продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат
" со ссылкой на статистику АО "Паспорт промышленный консалтинг", подготовленную на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств.
За месяц в стране продали 72 171 автомобиль.
"Пятьдесят один процент реализованных в последний весенний месяц машин приходится на три марки", — отметили в агентстве.
Лидером рынка остается Lada, долей которой превысила 30 процентов (год назад было около 25 процентов). В России продали 22 029 новых легковых автомобилей бренда. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery (7 444 штуки). На третьей позиции — Haval с 7 432 проданными машинами. В топ-5 также вошли Geely (6 690 штук) и Kia (3 090 штук).
Самой популярной моделью остается Lada Granta: в апреле продали 15 791 машину, в шесть раз превысив показатели прошлого апреля. На втором месте Haval Jolion — 3 864 машины (рост в 6,5 раза). Тройку лидеров замыкает Geely Coolray — 3 536 автомобилей (рост в 8 раз). Следом в рейтинге Lada Niva Travel — 3 210 штук (рост в 3,9 раза) и Chery Tiggo 4 Pro — 3 114 автомобилей.
Доля китайских автомобилей в России составит 60 процентов, заявила эксперт