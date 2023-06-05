https://ria.ru/20230605/avtomobili-1876256183.html

Продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза

Продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза - РИА Новости, 05.06.2023

Продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза

Продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило аналитическое агентство... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T15:48

2023-06-05T15:48

2023-06-05T16:38

экономика

россия

автостат

авто

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в мае выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на статистику АО "Паспорт промышленный консалтинг", подготовленную на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств. За месяц в стране продали 72 171 автомобиль."Пятьдесят один процент реализованных в последний весенний месяц машин приходится на три марки", — отметили в агентстве.Лидером рынка остается Lada, долей которой превысила 30 процентов (год назад было около 25 процентов). В России продали 22 029 новых легковых автомобилей бренда. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery (7 444 штуки). На третьей позиции — Haval с 7 432 проданными машинами. В топ-5 также вошли Geely (6 690 штук) и Kia (3 090 штук). Самой популярной моделью остается Lada Granta: в апреле продали 15 791 машину, в шесть раз превысив показатели прошлого апреля. На втором месте Haval Jolion — 3 864 машины (рост в 6,5 раза). Тройку лидеров замыкает Geely Coolray — 3 536 автомобилей (рост в 8 раз). Следом в рейтинге Lada Niva Travel — 3 210 штук (рост в 3,9 раза) и Chery Tiggo 4 Pro — 3 114 автомобилей.

https://ria.ru/20230517/avtomobili-1872283640.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, автостат, авто