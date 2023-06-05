https://ria.ru/20230605/apple-1876331428.html
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro - РИА Новости, 05.06.2023
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro
Компания Apple представила принципиальной новый для себя продукт - гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T22:34
2023-06-05T22:34
2023-06-05T22:34
технологии
тим кук
apple
сша
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Компания Apple представила принципиальной новый для себя продукт - гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. "Vision Pro – это новый тип компьютера, который дополняет реальность, бесшовно смешивая реальный мир с цифровым... Apple Vision Pro изменит то, как мы коммуницируем, взаимодействуем и наслаждаемся развлекательным контентом", - сообщил глава компании Тим Кук.Внешне устройство похоже на массивную маску для подводного плавания со шнуром на боку - вероятно, для подключения внешнего аккумулятора, обеспечивающего до двух часов работы. Компания говорит, что алюминиевый корпус вместил множество различных устройств - высокопроизводительный компьютер, дисплеи, камеры и сенсоры. Для Vision Pro разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом. Гарнитуру можно синхронизировать с любой другой техникой Apple. Использовать Vision Pro предлагается для просмотра фильмов, игр, коммуникаций и работы со всеми стандартными приложениями. "Это как волшебство. Поскольку вы можете ясно видеть действительность, взаимодействуя с Vision Pro, вы продолжаете присутствовать (в реальном мире) и продолжаете взаимодействовать с окружающими", - говорится в презентации. Производитель обещает, что в Vision Pro можно печатать текст на виртуальной клавиатуре, поворотом головы пользоваться браузером Safari, поворот в другую сторону - и пользователь оказывается на видеосвязи со своими друзьями или коллегами. Вместе можно смотреть фильмы, делиться фото или сообща работать над презентацией. Просмотр кино обеспечивает эффект 4К-экрана в любом помещении, включая кресло в салоне самолета, а встроенная камера позволяет снимать в 3D, утверждает Apple.
https://ria.ru/20230605/apple-1876330867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, тим кук, apple, сша
Технологии, Тим Кук, Apple, США
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro
Apple представила принципиальной новый для себя продукт — гарнитуру дополненной реальности
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Компания Apple представила принципиальной новый для себя продукт - гарнитуру дополненной реальности Vision Pro.
«
"Vision Pro – это новый тип компьютера, который дополняет реальность, бесшовно смешивая реальный мир с цифровым... Apple Vision Pro изменит то, как мы коммуницируем, взаимодействуем и наслаждаемся развлекательным контентом", - сообщил глава компании Тим Кук.
Внешне устройство похоже на массивную маску для подводного плавания со шнуром на боку - вероятно, для подключения внешнего аккумулятора, обеспечивающего до двух часов работы.
Компания говорит, что алюминиевый корпус вместил множество различных устройств - высокопроизводительный компьютер, дисплеи, камеры и сенсоры. Для Vision Pro разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом. Гарнитуру можно синхронизировать с любой другой техникой Apple
.
Использовать Vision Pro предлагается для просмотра фильмов, игр, коммуникаций и работы со всеми стандартными приложениями.
«
"Это как волшебство. Поскольку вы можете ясно видеть действительность, взаимодействуя с Vision Pro, вы продолжаете присутствовать (в реальном мире) и продолжаете взаимодействовать с окружающими", - говорится в презентации.
Производитель обещает, что в Vision Pro можно печатать текст на виртуальной клавиатуре, поворотом головы пользоваться браузером Safari, поворот в другую сторону - и пользователь оказывается на видеосвязи со своими друзьями или коллегами. Вместе можно смотреть фильмы, делиться фото или сообща работать над презентацией. Просмотр кино обеспечивает эффект 4К-экрана в любом помещении, включая кресло в салоне самолета, а встроенная камера позволяет снимать в 3D, утверждает Apple.
Apple представила несколько новинок