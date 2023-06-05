Рейтинг@Mail.ru
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/apple-1876331428.html
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro - РИА Новости, 05.06.2023
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro
Компания Apple представила принципиальной новый для себя продукт - гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T22:34
2023-06-05T22:34
технологии
тим кук
apple
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9fa6e58c2b6f5cfbf482dea855ecb805.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Компания Apple представила принципиальной новый для себя продукт - гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. &quot;Vision Pro – это новый тип компьютера, который дополняет реальность, бесшовно смешивая реальный мир с цифровым... Apple Vision Pro изменит то, как мы коммуницируем, взаимодействуем и наслаждаемся развлекательным контентом&quot;, - сообщил глава компании Тим Кук.Внешне устройство похоже на массивную маску для подводного плавания со шнуром на боку - вероятно, для подключения внешнего аккумулятора, обеспечивающего до двух часов работы. Компания говорит, что алюминиевый корпус вместил множество различных устройств - высокопроизводительный компьютер, дисплеи, камеры и сенсоры. Для Vision Pro разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом. Гарнитуру можно синхронизировать с любой другой техникой Apple. Использовать Vision Pro предлагается для просмотра фильмов, игр, коммуникаций и работы со всеми стандартными приложениями. "Это как волшебство. Поскольку вы можете ясно видеть действительность, взаимодействуя с Vision Pro, вы продолжаете присутствовать (в реальном мире) и продолжаете взаимодействовать с окружающими", - говорится в презентации. Производитель обещает, что в Vision Pro можно печатать текст на виртуальной клавиатуре, поворотом головы пользоваться браузером Safari, поворот в другую сторону - и пользователь оказывается на видеосвязи со своими друзьями или коллегами. Вместе можно смотреть фильмы, делиться фото или сообща работать над презентацией. Просмотр кино обеспечивает эффект 4К-экрана в любом помещении, включая кресло в салоне самолета, а встроенная камера позволяет снимать в 3D, утверждает Apple.
https://ria.ru/20230605/apple-1876330867.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_34a0cfe50dfa0255a823e977a5e1b823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, тим кук, apple, сша
Технологии, Тим Кук, Apple, США
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro

Apple представила принципиальной новый для себя продукт — гарнитуру дополненной реальности

© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Компания Apple представила принципиальной новый для себя продукт - гарнитуру дополненной реальности Vision Pro.
«

"Vision Pro – это новый тип компьютера, который дополняет реальность, бесшовно смешивая реальный мир с цифровым... Apple Vision Pro изменит то, как мы коммуницируем, взаимодействуем и наслаждаемся развлекательным контентом", - сообщил глава компании Тим Кук.

Внешне устройство похоже на массивную маску для подводного плавания со шнуром на боку - вероятно, для подключения внешнего аккумулятора, обеспечивающего до двух часов работы.
Компания говорит, что алюминиевый корпус вместил множество различных устройств - высокопроизводительный компьютер, дисплеи, камеры и сенсоры. Для Vision Pro разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом. Гарнитуру можно синхронизировать с любой другой техникой Apple.
Использовать Vision Pro предлагается для просмотра фильмов, игр, коммуникаций и работы со всеми стандартными приложениями.
«
"Это как волшебство. Поскольку вы можете ясно видеть действительность, взаимодействуя с Vision Pro, вы продолжаете присутствовать (в реальном мире) и продолжаете взаимодействовать с окружающими", - говорится в презентации.
Производитель обещает, что в Vision Pro можно печатать текст на виртуальной клавиатуре, поворотом головы пользоваться браузером Safari, поворот в другую сторону - и пользователь оказывается на видеосвязи со своими друзьями или коллегами. Вместе можно смотреть фильмы, делиться фото или сообща работать над презентацией. Просмотр кино обеспечивает эффект 4К-экрана в любом помещении, включая кресло в салоне самолета, а встроенная камера позволяет снимать в 3D, утверждает Apple.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Apple представила несколько новинок
Вчера, 22:28
 
ТехнологииТим КукAppleСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала