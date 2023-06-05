https://ria.ru/20230605/apple-1876331428.html

Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro

Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro - РИА Новости, 05.06.2023

Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro

Компания Apple представила принципиальной новый для себя продукт - гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T22:34

2023-06-05T22:34

2023-06-05T22:34

технологии

тим кук

apple

сша

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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Компания Apple представила принципиальной новый для себя продукт - гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. "Vision Pro – это новый тип компьютера, который дополняет реальность, бесшовно смешивая реальный мир с цифровым... Apple Vision Pro изменит то, как мы коммуницируем, взаимодействуем и наслаждаемся развлекательным контентом", - сообщил глава компании Тим Кук.Внешне устройство похоже на массивную маску для подводного плавания со шнуром на боку - вероятно, для подключения внешнего аккумулятора, обеспечивающего до двух часов работы. Компания говорит, что алюминиевый корпус вместил множество различных устройств - высокопроизводительный компьютер, дисплеи, камеры и сенсоры. Для Vision Pro разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом. Гарнитуру можно синхронизировать с любой другой техникой Apple. Использовать Vision Pro предлагается для просмотра фильмов, игр, коммуникаций и работы со всеми стандартными приложениями. "Это как волшебство. Поскольку вы можете ясно видеть действительность, взаимодействуя с Vision Pro, вы продолжаете присутствовать (в реальном мире) и продолжаете взаимодействовать с окружающими", - говорится в презентации. Производитель обещает, что в Vision Pro можно печатать текст на виртуальной клавиатуре, поворотом головы пользоваться браузером Safari, поворот в другую сторону - и пользователь оказывается на видеосвязи со своими друзьями или коллегами. Вместе можно смотреть фильмы, делиться фото или сообща работать над презентацией. Просмотр кино обеспечивает эффект 4К-экрана в любом помещении, включая кресло в салоне самолета, а встроенная камера позволяет снимать в 3D, утверждает Apple.

https://ria.ru/20230605/apple-1876330867.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, тим кук, apple, сша