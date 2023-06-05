https://ria.ru/20230605/andriets-1876270117.html

Задержанную в Латвии активистку обвинили в создании преступной организации

Задержанную в Латвии активистку обвинили в создании преступной организации - РИА Новости, 05.06.2023

Задержанную в Латвии активистку обвинили в создании преступной организации

Задержанной в Латвии активистке Татьяне Андриец в ходе заседания суда добавили обвинение в организации преступной организации, сообщает портал Baltnews. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:46

2023-06-05T16:46

2023-06-05T16:46

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задержанной в Латвии активистке Татьяне Андриец в ходе заседания суда добавили обвинение в организации преступной организации, сообщает портал Baltnews. "В Риге продолжается заседание по делу Татьяны Андриец... (Ей) добавили обвинение в организации преступной организации, которая карается от 8 до 17 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Ранее Рижский городской суд постановил арестовать задержанную 6 февраля гражданку Латвии Андриец. По словам адвоката, суд отклонил предложение о внесении залога. Партия Русский союз Латвии сообщила, что Андриец предъявлены обвинения в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и в нарушении санкций. Посольство РФ в Латвии выразило готовность оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения. Рижский окружной суд в конце февраля отклонил апелляцию на выбор меры пресечения и оставил Андриец под арестом. Пятого апреля суд продлил ее арест на два месяца. В пресс-службе СПбГУ РИА Новости ранее сообщили, что пока не располагают информацией, обращалась ли в вуз за помощью Андриец или ее представители. Как отмечают в университете, эта студентка является участником антифашистского движения. В августе 2022 года девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.

https://ria.ru/20230531/avstraliya-1875235516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, латвия, рига, россия