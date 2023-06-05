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СМИ сообщили о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной - РИА Новости, 05.06.2023
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Культура
 
17:10 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/aktrisa-1876273718.html
СМИ сообщили о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной
СМИ сообщили о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ сообщили о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной
Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:10
2023-06-05T17:10
культура
общество
россия
лидия федосеева-шукшина
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.По информации издания, артистка находится в реанимации в одной из столичных больниц. Врачи проводят полное обследование.Лидия Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года. Она сыграла более чем в 80 фильмах, в числе которых "12 стульев", "Петербургские тайны" и "Хождение по мукам".
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общество, россия, лидия федосеева-шукшина
Культура, Общество, Россия, Лидия Федосеева-Шукшина
СМИ сообщили о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной

"Известия": актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с подозрением на инсульт

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Лидия Федосеева-Шукшина . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
По информации издания, артистка находится в реанимации в одной из столичных больниц. Врачи проводят полное обследование.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года. Она сыграла более чем в 80 фильмах, в числе которых "12 стульев", "Петербургские тайны" и "Хождение по мукам".
 
КультураОбществоРоссияЛидия Федосеева-Шукшина
 
 
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