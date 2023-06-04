https://ria.ru/20230604/yaroslavl-1876090934.html

В Ярославль прибыли дети с обстреливаемых территорий Белгородской области

В Ярославль прибыли дети с обстреливаемых территорий Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2023

В Ярославль прибыли дети с обстреливаемых территорий Белгородской области

В Ярославль в воскресенье прибыли 299 детей из приграничного Грайворонского округа Белгородской области, их разместят в летних оздоровительных лагерях, сообщает РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T16:24

2023-06-04T16:24

2023-06-04T16:24

общество

белгородская область

ярославская область

вячеслав гладков

ярославль

михаил евраев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн - РИА Новости. В Ярославль в воскресенье прибыли 299 детей из приграничного Грайворонского округа Белгородской области, их разместят в летних оздоровительных лагерях, сообщает правительство Ярославской области. Отмечается, что в четверг о срочном перемещении в Ярославль ребят из Грайворонского округа договорились ярославский губернатор Михаил Евраев и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. "Вячеслав Владимирович, не переживай, все 299 ребятишек доехали хорошо, лагеря готовы. Уверен, ребята отлично у нас отдохнут, познакомятся с Ярославской областью и найдут себе здесь много новых друзей", - обратился Евраев в своем телеграм-канале к Гладкову. По данным областного правительства, детей разместят в оздоровительных учреждениях региона. В их числе — лагеря имени Горького и Матросова, санаторно-лесная школа имени Шарова в Ярославском районе, а также лагерь "Чайка" в Тутаевском районе. Возраст детей — от 8 до 17 лет. Они проведут в регионе ближайшие два месяца, для них организуют экскурсии, развлечения и полноценный летний отдых. "Учитывая спешность отъезда детей из родных мест и стрессовые ситуации, с которыми они столкнулись, им будет оказана психологическая помощь. Специалисты МЧС уже начали работу, встретив ребят по прибытии. Далее за каждой организацией будет закреплен профессиональный практикующий психолог, который отследит состояние гостей и будет реагировать на их потребности", - информирует правительство региона. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230604/murom-1876018582.html

https://ria.ru/20230603/shebekino-1875957625.html

белгородская область

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ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, ярославская область, вячеслав гладков, ярославль, михаил евраев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)