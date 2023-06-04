https://ria.ru/20230604/vzryvy-1876023602.html
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских регионах
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских регионах - РИА Новости, 04.06.2023
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских регионах
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T03:49
2023-06-04T03:49
2023-06-04T07:37
специальная военная операция на украине
украина
кировоградская область
запорожье
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщает украинский телеканал ТСН."Взрывы раздались в Кировоградской области", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.Позже также стало известно о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях.Ранее украинские СМИ сообщали взрывах в Запорожье. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230604/donetsk-1876022493.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, кировоградская область, запорожье, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Запорожье, Вооруженные силы РФ, В мире
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских регионах
ТСН: в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях прогремели взрывы
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщает украинский телеканал ТСН.
«
"Взрывы раздались в Кировоградской области", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.
Позже также стало известно о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях.
Ранее украинские СМИ сообщали взрывах в Запорожье
. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Украинские войска нанесли удар по Донецку