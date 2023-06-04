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В Крыму взломали трансляцию нескольких кабельных операторов - РИА Новости, 04.06.2023
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19:27 04.06.2023 (обновлено: 20:52 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/vzlom-1876111754.html
В Крыму взломали трансляцию нескольких кабельных операторов
В Крыму взломали трансляцию нескольких кабельных операторов - РИА Новости, 04.06.2023
В Крыму взломали трансляцию нескольких кабельных операторов
Трансляции некоторых кабельных каналов взломали в Крыму, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T19:27
2023-06-04T20:52
технологии
республика крым
происшествия
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Трансляции некоторых кабельных каналов взломали в Крыму, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.По его словам, сейчас идет отключение сигнала. Крючков уточнил, что эфирное телевидение продолжает функционировать в штатном режиме.
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технологии, республика крым, происшествия, олег крючков
Технологии, Республика Крым, Происшествия, Олег Крючков
В Крыму взломали трансляцию нескольких кабельных операторов

Советник главы Крыма Крючков сообщил о взломе трансляции некоторых кабельных операторов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Трансляции некоторых кабельных каналов взломали в Крыму, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.
По его словам, сейчас идет отключение сигнала. Крючков уточнил, что эфирное телевидение продолжает функционировать в штатном режиме.
Крым - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Телеком-оператор назвал причину сбоя в работе интернета в Крыму
28 мая, 14:32
 
ТехнологииРеспублика КрымПроисшествияОлег Крючков
 
 
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