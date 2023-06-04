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СМИ узнали о секретной встрече глав 20 крупнейших разведок мира - РИА Новости, 04.06.2023
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09:40 04.06.2023 (обновлено: 12:59 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/vstrecha-1876041072.html
СМИ узнали о секретной встрече глав 20 крупнейших разведок мира
СМИ узнали о секретной встрече глав 20 крупнейших разведок мира - РИА Новости, 04.06.2023
СМИ узнали о секретной встрече глав 20 крупнейших разведок мира
Главы около 20 разведывательных служб мира провели секретную встречу во время саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, сообщило агентство Reuters РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T09:40
2023-06-04T12:59
в мире
сингапур (город)
сша
китай
аврил хейнс
жозеп боррель
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Главы около 20 разведывательных служб мира провели секретную встречу во время саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.Как указали авторы статьи, на встрече присутствовали директор национальной разведки США Аврил Хейнс и представитель Китая, несмотря на напряженные отношения между двумя странами.По словам источников, пожелавших не раскрывать свою личность, такие встречи организуются правительством Сингапура и уже несколько лет незаметно проводятся в отдельном месте во время саммита по безопасности. Они также добавили, что ранее об этих встречах не сообщалось."Абсолютно важно, даже когда есть недоверие и даже когда вы встречаетесь с фактическими противниками, все равно пытаться проработать и сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также пытаться справиться с потенциалом эскалации", — заявила Хейнс во время публичных выступлений на саммите.На азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине закончится быстро без военной поддержки Киева Западом.
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сингапур (город)
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в мире, сингапур (город), сша, китай, аврил хейнс, жозеп боррель
В мире, Сингапур (город), США, Китай, Аврил Хейнс, Жозеп Боррель
СМИ узнали о секретной встрече глав 20 крупнейших разведок мира

Reuters: около 20 глав разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре

© AP Photo / Vincent ThianПолицейские возле отеля — места проведения саммита "Диалог Шангри-Ла"
Полицейские возле отеля — места проведения саммита Диалог Шангри-Ла - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Vincent Thian
Полицейские возле отеля — места проведения саммита "Диалог Шангри-Ла"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Главы около 20 разведывательных служб мира провели секретную встречу во время саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.
Как указали авторы статьи, на встрече присутствовали директор национальной разведки США Аврил Хейнс и представитель Китая, несмотря на напряженные отношения между двумя странами.
По словам источников, пожелавших не раскрывать свою личность, такие встречи организуются правительством Сингапура и уже несколько лет незаметно проводятся в отдельном месте во время саммита по безопасности. Они также добавили, что ранее об этих встречах не сообщалось.
"Абсолютно важно, даже когда есть недоверие и даже когда вы встречаетесь с фактическими противниками, все равно пытаться проработать и сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также пытаться справиться с потенциалом эскалации", — заявила Хейнс во время публичных выступлений на саммите.
На азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине закончится быстро без военной поддержки Киева Западом.
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