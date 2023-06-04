https://ria.ru/20230604/veruyuschie-1876033761.html

Верующие начали собираться у храма Христа Спасителя в День Святой Троицы

Верующие начали собираться у храма Христа Спасителя в День Святой Троицы - РИА Новости, 04.06.2023

Верующие начали собираться у храма Христа Спасителя в День Святой Троицы

Верующие собираются у храма Христа Спасителя, где в праздник Святой Троицы выставят икону "Троица" Андрея Рублева, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T08:21

2023-06-04T08:21

2023-06-04T09:28

религия

религия

день святой троицы

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верующие собираются у храма Христа Спасителя, где в праздник Святой Троицы выставят икону "Троица" Андрея Рублева, сообщает корреспондент РИА Новости.У храма усилена охрана, икону в храме охраняет Росгвардия. Прихожан начнут пускать в 9.30, сообщили в РПЦ.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит литургию в праздник Троицы.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем будет возвращена на свое историческое место – в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор.Патриарх также отметил, что лично совершит литургию в храме Христа Спасителя у "Троицы" 4 июня, об этом ранее сообщал и сайт Церкви.Ранее в министерстве культуры сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня, будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация.

https://ria.ru/20230603/troitsa-1875832814.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Верующие в храме Христа Спасителя Верующие в храме Христа Спасителя 2023-06-04T08:21 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, день святой троицы, русская православная церковь, москва