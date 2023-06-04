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Верующие начали собираться у храма Христа Спасителя в День Святой Троицы - РИА Новости, 04.06.2023
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Религия
 
08:21 04.06.2023 (обновлено: 09:28 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/veruyuschie-1876033761.html
Верующие начали собираться у храма Христа Спасителя в День Святой Троицы
Верующие начали собираться у храма Христа Спасителя в День Святой Троицы - РИА Новости, 04.06.2023
Верующие начали собираться у храма Христа Спасителя в День Святой Троицы
Верующие собираются у храма Христа Спасителя, где в праздник Святой Троицы выставят икону "Троица" Андрея Рублева, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T08:21
2023-06-04T09:28
религия
религия
день святой троицы
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верующие собираются у храма Христа Спасителя, где в праздник Святой Троицы выставят икону "Троица" Андрея Рублева, сообщает корреспондент РИА Новости.У храма усилена охрана, икону в храме охраняет Росгвардия. Прихожан начнут пускать в 9.30, сообщили в РПЦ.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит литургию в праздник Троицы.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем будет возвращена на свое историческое место – в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор.Патриарх также отметил, что лично совершит литургию в храме Христа Спасителя у "Троицы" 4 июня, об этом ранее сообщал и сайт Церкви.Ранее в министерстве культуры сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня, будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация.
https://ria.ru/20230603/troitsa-1875832814.html
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Верующие в храме Христа Спасителя
Верующие в храме Христа Спасителя
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религия, день святой троицы, русская православная церковь, москва
Религия, Религия, День Святой Троицы, Русская православная церковь, Москва
Верующие начали собираться у храма Христа Спасителя в День Святой Троицы

Верующие начали собираться у храма Христа Спасителя для поклонения иконе "Святая Троица"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верующие собираются у храма Христа Спасителя, где в праздник Святой Троицы выставят икону "Троица" Андрея Рублева, сообщает корреспондент РИА Новости.
У храма усилена охрана, икону в храме охраняет Росгвардия. Прихожан начнут пускать в 9.30, сообщили в РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит литургию в праздник Троицы.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника Святой Троицы в Омске - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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3 июня, 08:00
Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем будет возвращена на свое историческое место – в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор.
Патриарх также отметил, что лично совершит литургию в храме Христа Спасителя у "Троицы" 4 июня, об этом ранее сообщал и сайт Церкви.
Ранее в министерстве культуры сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня, будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация.
Икона «Троица», выполненная художником Андреем Рублёвым - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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Вчера, 01:19
 
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