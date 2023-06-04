https://ria.ru/20230604/ukraina-1876047715.html
Около 20 украинцев ежедневно задерживают при попытке выехать из страны
Около 20 украинцев ежедневно задерживают при попытке выехать из страны - РИА Новости, 04.06.2023
Около 20 украинцев ежедневно задерживают при попытке выехать из страны
Около 20 человек в сутки задерживают на Украине при попытке ими незаконного пересечь границу, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде из страны, РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:32
2023-06-04T10:32
2023-06-04T10:32
в мире
украина
андрей демченко
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Около 20 человек в сутки задерживают на Украине при попытке ими незаконного пересечь границу, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде из страны, сообщил спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко. "Каждый день пограничники задерживают порядка 20 лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу. Это за пределами пунктов пропусков и непосредственно на пунктах. Каждый день 120-150 лиц получают отказ в пересечении границы", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Демченко добавил, что стремящиеся покинуть Украину пытаются представить поддельные документы, которые могли бы дать им право на выезд. Такое право имеют мужчины, представившие документ о смерти жены, отца, имеющие троих детей до 18 лет, а также непригодные к военной службе по медицинским показаниям. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Ранее Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию.
https://ria.ru/20230604/unichtozhenie-1876044383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, андрей демченко, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Андрей Демченко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Около 20 украинцев ежедневно задерживают при попытке выехать из страны
Около 20 украинцев ежедневно задерживают при попытке незаконно выехать из страны