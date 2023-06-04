https://ria.ru/20230604/ukraina-1876039870.html

Министр обороны Австралии назвал возможные причины конфликта на Украине

Министр обороны Австралии назвал возможные причины конфликта на Украине - РИА Новости, 04.06.2023

Министр обороны Австралии назвал возможные причины конфликта на Украине

Конфликт на Украине является либо "последним спазмом имперского прошлого Европы", либо предвестием грядущего противостояния в постгегемонистском мире, заявил... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T09:30

2023-06-04T09:30

2023-06-04T17:07

россия

украина

австралия

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине является либо "последним спазмом имперского прошлого Европы", либо предвестием грядущего противостояния в постгегемонистском мире, заявил вице-премьер правительства, министр обороны Австралии Ричард Марлз. "Вопрос, который мучил меня тогда и по-прежнему продолжает год спустя, это вопрос о том, является ли война на Украине "последним спазмом имперского прошлого Европы", как отметил один проницательный аналитик, или же это предвестие грядущего противостояния в постгегемонистском мире. В мире, где государства видят возможность построить новый порядок в соответствии со своими предпочтениями, в том числе, если потребуется, путем военной агрессии. Путин явно увидел такую возможность", — заявил Марлз на форуме по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла", проходящем в Сингапуре. Его речь была опубликована на сайте правительства Австралии. Форум "Диалог Шангри-Ла" стартовал в Сингапуре в пятницу и продлится до 4 июня. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.

https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875973861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, австралия, владимир путин, нато, в мире